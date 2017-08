Sondaggi Politici Elettorali/ Referendum Lombardia-Veneto: pronto il ‘plebiscito’ per la Lega?

Sondaggi politici, Referendum Lombardia (LaPresse)

Il referendum sull’autonomia di Lombardia e Veneto del prossimo 22 ottobre si afferma come uno dei punti più interessanti per i sondaggi elettorali anche per i prossimi mesi: continua infatti a rappresentare uno dei due appuntamenti più importanti dell’imminente autunno, assieme alle Regionali in Sicilia. Un modo per “prepararsi” anche alle urne politiche nazionali, con la Lega Nord che al momento potrebbe trarre molto vantaggio dal risultato del voto sulle maggiori autonomie nelle due regioni amministrate da Roberto Maroni e Luca Zaia. Secondo i sondaggi prodotti da Winpoll, solo l’8% voterebbe No alla proposta lanciata dagli uomini di Salvini, mentre l’elettorato si “concede” praticamente con un plebiscito al Sì, circa il 92% degli intervistati facendo presagire un risultato alquanto scontato la mattina del prossimo 23 ottobre.

PIEPOLI, LEADER E PREMIER: DI MAIO VINCE SU RENZI E BERLUSCONI

Chiaro, può essere fantapolitica, eppure i sondaggi espressi da Piepoli sul pensiero degli italiani riguardo il futuro leader e premier per i prossimi 5 anni danno una interessante lettura. Sebbene non riesca a sfondare nei sondaggi sulla fiducia personale, Luigi Di Maio ad oggi viene visto comunque come il più probabile a sedere a Palazzo Chigi per il prossimo quinquennio. È il Movimento 5 Stelle che viene considerato il “vero” premier, visto che Di Maio riesce a battere leader che hanno più considerazione personale ma meno convinzioni come partito o programma politico. Di Maio prende il 24% di voti, Renzi il 17% e Berlusconi il 12%, tutti davanti ad Alfano con il 4%: la quaterna dei leader chiesti dal sondaggio di Piepoli riguarda una suddivisione tra centro, centro destra, centrosinistra e “alternativa” a tutti questi, ovvero il Movimento 5 Stelle.

