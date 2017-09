Sondaggi Politici Elettorali/ M5S e PD in flessione, il centrodestra cresce

Sondaggi politici elettorali: Berlusconi, Meloni e Salvini (Foto: LaPresse)

Arrivano i primi sondaggi politici elettorali dopo la pausa estiva: da quello di Ipsos emerge una leggera flessione per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma certifica la crescita del centrodestra, che compatto potrebbe salire al governo. Il primato tra le forze politiche se lo contendono dem e grillini: questi ultimi sono al 26,6%, PD al 26,5%. Nel frattempo però si sta consolidando il consenso accordato al centrodestra: Forza Italia è al 15,6%, allungando sulla Lega Nord che invece è al 15%, mentre secondo l'istituto di Nando Pagnoncelli il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è al 5%. Il centrodestra, dunque, viaggia 35,6%: unito potrebbe vanificare il duello tra Partito Democratico e pentastellati. L'ipotesi di una lista unica dei tre partiti intriga l'elettorato: per il 35% degli italiani in generale è una strada percorribile, mentre la percentuale sale al 65% se si interrogano solo gli elettori del centrodestra.

IPSOS, IPOTESI "LISTONE": L'ANALISI PER IL CENTRODESTRA

Secondo le stime Ipsos, se il centrodestra si presentasse con una lista unitaria non mancherebbero le defezioni, soprattutto tra gli elettori di Forza Italia e Lega Nord, ma sarebbero comunque compensate dall'afflusso di voti provenienti dall'area degli indecisi e degli astensionisti. I più scettici nel centrodestra comunque sono i leghisti, ma nelle loro file aumenta nettamente l'ottimismo, sebbene un terzo di loro sia convinto che le differenze tra i tre partiti siano così tante da impedire la realizzazione di un programma comune. In caso di "listone" un italiano su due si augura che prevalga la linea "moderata" di Forza Italia, mentre solo uno su tre vorrebbe che a prevalere fossa la linea più "radicale" di Lega Nord e Fratelli d'Italia. L'istituto di Nando Pagnoncelli ha anche ristretto il campo all'elettorato di centrodestra: il 55% si dichiara pro linea "sovranista". Per quanto riguarda invece la leadership, Silvio Berlusconi (39%) è in vantaggio su Matteo Salvini (32%).

