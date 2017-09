SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Pd & Elezioni: Minniti e Gentiloni i ‘veri’ anti-Renzi?

Sondaggi Politici, Marco Minniti (LaPresse)

Matteo Renzi e i sondaggi politici: gli ultimi mesi non sono certo stati semplici per il segretario Pd che però ora, con il Movimento 5 Stelle che cresce ma non tantissimo, vede due nuovi “nemici” e ostacoli alla prossima affermazione in Primavera 2018. Siamo infatti così certi che il popolo del centrosinistra sceglierà ancora Renzi? Guardando i sondaggi pubblicati da Ipr Marketing su Il Giorno, qualche dubbio sorge all’ex premier: Marco Minniti, Ministero degli Interni, e Paolo Gentiloni attuale Presidente del Consiglio, sono infatti ben oltre gli indici di fiducia personale stilati nelle ultime intenzioni di voto. Il 37% ad oggi preferisce Minniti, un autentico bagno di consensi dopo aver fermato il flusso dei migranti con un piglio molto più da leader che non da “semplice” ministro; Gentiloni va benissimo ancora con il 34% dei consensi e con l’elettorato che apprezza il lato meno protagonista ma più “silenzioso e operante” rispetto al suo predecessore, che non va oltre il 28% e che al momento ha più di un rebus per le prossime Elezioni. Sono almeno due e siedono al Viminale e a Palazzo Chigi.

IPSOS, PRIMARIE CENTRODESTRA: BERLUSCONI SU TUTTI

Seguendo gli altri risultati dei sondaggi Ipsos si scopre anche nel dettaglio come potrebbero oggi finire le Primarie del Centrodestra, qualora effettivamente vengano fatte nei prossimi mesi pre-Elezioni 2018. L’istituto di sondaggistica ha posto agli intervistati queste 6 opzioni per la leadership: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giovanni Toti, Luca Zaia e il classico “non lo so”. Ebbene, a livello di partiti tra Forza Italia non c’è praticamente partita con Berlusconi leader al 79%, Salvini e Meloni al 3%, Toti al 10% e Zaia senza voti. Per gli elettori della Lega risultato ovviamente ribaltato, con Salvini al 73%, l’ex Cav al 6%, Meloni e Toti al 4% e il governatore del Veneto con un buon 11%. Fratelli d’Italia? Meloni ovviamente leader con il 75% dei voti, Berlusconi al 12%, Salvini con un bassissimo 3%, Toti all’8% e Zaia con il misero 1%. Ma riassumendo il tutto, si può vedere come ad oggi per gli elettori del centrodestra in una ipotetica primaria di coalizione, il risultato vede ancora il “vecchio” deus ex machina ancora in vetta: Berlusconi raccoglierebbe il 39%, Salvini il 32%, Meloni il 14%, Toti il 7% e Zaia solo il 3% (“non lo so” si ferma al 3%).

