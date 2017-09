Sondaggi Politici Elettorali/ Leader Centrodestra: Salvini straccia Berlusconi, ma con Tajani…

Sondaggi politici, il futuro del Centrodestra (LaPresse)

Con gli ultimi sondaggi politici stilati da Demos & Demetra per Repubblica si scorge il tema tra i più importanti in vista del prossimo voto delle Politiche nel 2018. Il centrodestra, che avrebbe i numeri (solo se unito con Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia) per battere M5s e Pd, con quale leader arriverà all’appuntamento elettorale? Secondo gli elettori intervistati dal sondaggio di Demos, di dubbi non ve ne sono tanti; è Matteo Salvini ad essere in netto vantaggio su tutti gli altri possibili leader del centrodestra, con il 35% di consenso personale davanti al rivale-alleato Silvio Berlusconi (fermo al 26%). Dietro tutti gli altri, con Giorgia Meloni al 17% e Luca Zaia al 2%. Il sondaggio non tiene conto però dello stato attuale delle cose, ovvero con l’ex Cav al momento non eleggibile per effetto della legge Severino: il leader azzurro sta pensando ad un possibile delfino in grado di raccogliere il consenso dei moderati che non si fidano dell’estremismo di Salvini e Meloni. Con Antonio Tajani, il più indiziato ad essere quel “delfino”, la partita finirebbe sempre così?

DEMOPOLIS, REGIONALI SICILIA: CANCELLERI DAVANTI A TUTTI

Nelle ultime rilevazioni sulle Elezioni Regionali in Sicilia, i sondaggi condotti da Demopolis mostrano una netta crescita del candidato della Sinistra extra-Pd che addirittura si avvicina al candidato di Pd e Alfano, Fabrizio Micari. Intanto però in testa ci sono sempre loro, Giancarlo Cancelleri e Nello Musumeci: nonostante le ultime notizie extra politiche che vedono il Tar bloccare la vittoria del candidato M5s per Regionarie con presunti illeciti nel regolamento, il delfino di Di Maio e Di Battista ottiene ad oggi il 43% del consenso personale. Con il 40% insegue da molto vicino il candidato del centrodestra unito, Musumeci, che in altre rilevazioni nazionali è addirittura in testa davanti a Cancelleri. Distanti, ma non così tanto, le fiducie per i sinistrorsi candidati, Micari e Fava: 38% per il renziano, 29% in netta risalita per il leader scelto da Mdp, Sinistra Italiana e altre liste civiche della sinistra extra-Pd.

© Riproduzione Riservata.