Incidente stradale/ Ravenna, volante Polizia contro alberi: morti due agenti (oggi 17 settembre 2017)

Una tragedia nella notte sul litorale vicino a Ravenna, con l’incidente stradale precisamente a Lido Adriano: una volante della Polizia è finita contro gli alberi che costeggiano la strada litoranea, con i due agenti purtroppo morti sul colpo per l’impatto violentissimo. Un uomo di 29 anni, Pietro Pezzi, e una donna di 52, Nicoletta Missiroli, sono i due poveri poliziotti morti in servizio per una tragica fatalità e incidente avvenuto mentre si stavano recando ad un camping per sedare una lite scoppiata pochi minuti prima. Ancora non ci sono dinamiche precise sullo schianto, sembra che la volante sia uscita fuoristrada dopo la curva andando a colpire in pieno gli alberi presenti. «L’incidente è successo una ventina di minuti prima della mezzanotte quando i due poliziotti stavano andando a Lido di Dante per tentare di calmare gli animi in una lite innescatasi tra irlandesi all'interno di un campeggio del posto. Alla guida della volante c'era l'agente 29enne», spiega il sito di Repubblica.

TREVISO, MOTO CONTRO GUARD RAIL: DUE FERITI GRAVI

Dopo la tragedia di Ravenna, nuovo incidente stradale avvenuto questa volta a Treviso, sul Fadalto: per fortuna le vittime non ci sono, ma due feriti gravi restano come conseguenza fatale dopo lo schianto di una moto contro il guard rail sulla strada del Fadalto nel Trevigiano. Attorno alle 11 il tragico incidente ha visto numerose ferite e conseguenze molto serie per il motociclista che guidava il mezzo, leggermente migliori invece quelle del passeggero: tutti e due sono stati trasportati dall’elicottero della Croce Rossa all’ospedale Ca’ Fondello di Treviso. Viabilità a rilento lungo la strada durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area. La situazione è tornata lentamente alla normalità soltanto proprio in questo momento, come spiega TrevisoToday.

