PONTIDA 2017/ Streaming del raduno Lega Nord, Bossi silenziato: Salvini, "parlo io"

Sarà un raduno della Lega Nord eccezionale, quello di Pontida 2017, nel senso che di tradizionale nella convocazione annuale dei militanti e simpatizzanti leghisti nella valle della provincia di Bergamo, ci sarà ben poco. La novità principale, se rapportata alla storia del movimento - e in parte anche all'agenda di questi giorni - sarà rappresentata dal silenzio di Umberto Bossi. Il Senatùr, per la prima volta dall'istituzione de raduno di Pontida (escluso l'anno dell'ictus in cui la manifestazione saltò), non salirà sul palco a rappresentare le sue istanze e quelle di un'ormai minoranza di un partito schiacciata dalla linea di Matteo Salvini. E proprio il segretario, forte del sostegno comunicatogli quotidianamente dalla sua base, - come riporta Il Corriere della Sera - non si è imbarazzato più di tanto nell'ammettere che il fondatore della Lega non avrebbe avuto spazio fra gli interventi previsti a partire dalle 10:30:"Penso che domani (oggi, ndr) a nome della Lega parlerà il segretario federale, in un momento in cui la Lega è sotto attacco. La Lega ha una sola voce. E poi parleranno i tre governatori sul tema dell’autonomia, che avrebbe dovuto essere il tema principale". Pur senza citarlo, Salvini annuncia l'assenza di Bossi: è questa, forse, la notizia politica più importante proveniente da Pontida.

IL PM RISPONDE A SALVINI, "MAI STATO UNA TOGA ROSSA"

Quel che è certo è che oggi a Pontida, Matteo Salvini non potrà sottrarsi dal commentare il blocco di alcuni conti correnti riconducibili alla Lega Nord, deciso a scopo cautelativo dai giudici di Genova dopo la condanna in primo grado di Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Belsito, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato in merito alle irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni presentate per ottenere i rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Eppure, rispetto agli attacchi del segretario leghista alla Procura di Genova, che ha parlato di "toghe ultrarosse" che "vogliono farci fuori, metterci nelle condizioni di non esistere", ha risposto il pm Franco Cozzi, procuratore del capoluogo ligure da sempre attestato come vicino a Unicost (corrente centrista della magistratura). Queste le sue parole a Il Secolo XIX:"Forse è la prima volta nella vita che qualcuno mi dà della “toga rossa”, al massimo mi era capitato di sentirmi dire che ero troppo moderato (...). Nutro rispetto per la storia della Lega Nord. Per esempio, considero Roberto Maroni uno dei migliori ministri dell’Interno che abbiano mai guidato il Paese (...)". Cozzi ha anche motivato la scelta di operare il sequestro in questo frangente:"Si tratta di un sequestro cautelativo, che segue una sentenza del tribunale di Genova. Se venisse ribaltata, quel denaro verrebbe restituito. È un atto doveroso, perché, vista la somma rilevante (circa 48 milioni di euro, ndr), il rischio è che svaniscano i soldi per risarcire le vittime. Anche perché le entrate del partito, come documentano i loro difensori, sono in calo".

