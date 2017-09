Candidato Premier M5s/ Scaduti i termini: Luigi Di Maio l’unico big in campo, chi lo sfiderà?

Candidato Premier M5s, Luigi Di Maio (LaPresse)

Alle ore 12 di questa mattina sono scaduti i termini per presentare su Rousseau la candidatura a Premier per il Movimento 5 Stelle: tre giorni di tempo, un regolamento uscito il 15 settembre con scadenza ad oggi, per di più con il “permesso” di candidature di indagati e con l’assicurazione che il vincitore sarà non solo candidato premier alle prossime Elezioni Politiche per il Movimento ma anche il nuovo capo politico. Insomma, una “grillinaria” aperta ufficialmente ma cucita apparentemente su misura per Luigi Di Maio: la base non ha gradito, i “puristi” della prima ora nemmeno, il futuro del M5s è dunque incerto anche perché ancora non si sanno se vi sono altri candidati big oltre al vicepresidente della Camera, l’unico che finora ha confermato la propria candidatura. È certamente il superfavorito per essere eletto sabato prossimo - ricordiamo che la proclamazione avverrà nella convention Italia a Cinque Stelle in programma a Rimini dal 22 al 24 settembre - ma proprio questa “fretta” tutta in 10 giorni tra candidature, votazioni degli eletti e proclamazione sta mettendo i vertici del Movimento 5 Stelle sotto una luce non propriamente “limpida e chiara”.

FICO E DI BATTISTA OUT, CHI ANCORA IN CAMPO?

Si sono sfilati tutti e l’unico in campo, almeno a livello pubblico, Luigi Di Maio potrebbe a questo punto - come ampiamente previsto - essere il candidato premier del Movimento 5 Stelle, nonché il nuovo capo politico dei grillini. «Tra poco si inizierà a votare e invito alla massima partecipazione. A colui che sarà candidato faccio un grande in bocca al lupo ricordandogli che avrà un compito meraviglioso: quello di portare avanti il programma votato da migliaia di iscritti. Ringrazio tutte le persone che in queste ore mi hanno scritto chiedendomi di candidarmi. È meraviglioso avere tutto questo sostegno. Allo stesso tempo sono sicuro che la mia scelta sia quella giusta. A riveder le stelle»: con queste parole Alessandro Di Battista, l’unico forse in grado a livello mediatico di battere il collega di Movimento, si è sfilato rimandando alla convention riminese la spiegazione di questo gesto. Come lui, ma in maniera molto più polemica, si è sfilato anche Roberto Fico rappresentante dell’ala ortodossa del Movimento: l’intenzione, pare, sia quella di far risultare evidente l’inadeguatezza della gestione comunicativa e gestionale delle votazioni. Non solo, se davvero non vi saranno rivali a Di Maio, a questo punto bisognerà capire se ci siano altri candidati e se abbia senso aprire il voto su Rousseau. Come Fico e Di Battista, anche gli altri big si sono chiamati tutti ufficialmente fuori: Sibilia, Lombardi, Raggi & Appendino e Davide Casaleggio. Ovviamente non è escluso che qualcuno abbia presentato la sua candidatura senza dirlo ufficialmente, ma l’impressione che Di Maio si “stato lasciato solo” nella candidatura si avvicina molto alla realtà. Una democrazia diretta… da qualcuno verso qualcuno, lamentano i polemisti M5s, con Beppe Grillo e Luigi Di Maio principali “indiziati”.

© Riproduzione Riservata.