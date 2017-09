INCHIESTA CONSIP/ Capitano Ultimo, “ora confronto pubblico”. Prodi, “complotto? Non esageriamo”

Matteo Renzi, il caso Consip e il capitano Ultimo (LaPresse)

Negli ultimi giorni il caso Consip è di nuovo spuntato, come ciclicamente accade ormai da circa 6 mesi con i “soliti” protagonisti e le nuove figure che danno alla vicenda un contorno sempre più complicato e delicato per i prossimi mesi decisivi di campagna elettorale. Matteo Renzi (indirettamente) e il Pd hanno parlato di un inquietante e pericoloso “complotto” allo Stato, mentre oggi Romano Prodi prova a smorzare i toni ricacciando indietro l’opinione del suo stesso segretario Pd. «Complotto sulle dichiarazioni al Csm del pm Musti per gli incontri tra il maggiore Scafarto e il capitano Ultimo? Non esageriamo. la frammentazione del paese è il vero problema, non il complotto. Sicuramente ci sono dei casi ma non esageriamo, l’Italia è un Paese dalla democrazia sicura, non esageriamo», ha spiegato l’ex Presidente del Consiglio a Radio Capital. «Se vuole, ha una bomba in mano. Lei può far esplodere la bomba. Scoppierà un casino», sono le parole del maggiore del Noe, Scafarto, al pm Lucia Musti, come riportata dalla stessa giudice al Csm negli scorsi mesi (ma pubblicate solo in questi giorni, aprendo di nuovo il caso). La bomba sarebbe il coinvolgimento presunto di Matteo Renzi, ma subito il capitano Ultimo - Sergio Di Caprio - ha voluto smentire rigettando le accuse di complotto e soprattutto quelle stesse parole dette dalla pm.

SETTIMANA DECISIVA PER LE INCHIESTE

«Non ho mai parlato di Matteo Renzi né con la dottoressa Musti né con altri. Quelle in giro ora sono insinuazioni e falsità da alcuni organi di disinformazione funzionali alle lobby che da anni cercano di sfruttare il popolo italiani», sono le parole del Comandante dei Carabinieri “Ultimo” subito dopo la pubblicazione del report della pm di Modena. Ieri sera, ancora all’Ansa, lo stesso Ultimo ha spiegato «sono pronto ad un confronto pubblico per poter esercitare i diritti di difesa e di informazione al cittadino». Con un unico obiettivo: dissipare ogni dubbio rispetto a paventate minacce alle Istituzioni ed altre azioni eversive, come riferito da «diversi parlamentari, «il presidente del Pd, il ministro della Difesa e infine il premier», conclude lo stesso capitano Ultimo. Renzi in primis non ha voluto parlare di complotto per che dice di non dimenticare il proprio ruolo di esponente delle istituzioni, però ha anche aggiunto «se un Carabiniere falsifica prove, se un agente dei servizi segreti si intrufola dove non dovrebbe e c’è chi usa un presunto scandalo contro un esponente delle istituzioni, la verità prima o poi arriva. Hanno provato a colpire me ma verrà colpito chi ha tradito il senso dello Stato». Settimana dunque molto calda quella che si apre davanti a livello politico, e non solo: sul fronte della inchiesta penale, ci sarà un vertice a piazzale Clodio tra i magistrati che seguono il fascicolo Consip. «I punti salienti riguarderanno proprio le accuse del pm Musti e l’audizione al Csm degli aggiunti di Napoli sui conflitti interni alla procura riguardanti al modo in cui sono state condotte le indagini del pm Henry John Woodcock», riporta l’Ansa.

