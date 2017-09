Sondaggi Politici Elettorali/ Emg, Di Maio-Salvini, la maggioranza è sovranista

Sondaggi Politici, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (LaPresse)

EMG, LEGA ED M5S DAVANTI A TUTTI MA...

Ancora una volta, guardando i sondaggi elettorali condotti sulle possibile stime dei seggi alla Camera - dopo eventuali Elezioni Politiche a breve - vi è ad oggi un’unica maggioranza spendibile, quella sovranista. Ovvero, Lega Nord, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia continuano ad avere a livello numerico l’unica possibilità di formare un governo senza ulteriore accordi. Chiaro, poi viene la realtà politica e allora tutto cambia, ma i numeri sono sempre lì ad indicare che nessuno coalizione possibile e paventata finora dalle cronache politiche potrebbe avere i seggi per governare. No il centrosinistra, solo 197 seggi sia con che senza Alfano; non le Larghe Intese tra Renzi e Berlusconi più Alfano, con 286 seggi conquistabili. E neanche il centrodestra unito potrebbe fare qualcosa ad oggi, con i 231 seggi in conteggio nel sondaggio di Emg Acqua: gli unici “legittimati” sono i sovranisti-populisti con 337 seggi, ma senza un reale e convinto accordo finora per tenere insieme Salvini e Grillo.

SONDAGGI DEMOPOLIS, SICILIA: MUSUMECI-CANCELLERI, SINISTRA KO

Giancarlo Cancelleri e Nello Musumeci: la sfida per le elezioni Regionali in Sicilia sembra essere partita a due, come confermano anche i sondaggi politici prodotti da Demopolis: non sembra infatti esserci particolare speranza per la Sinistra (al 3%) che giusto ieri ha confermato come il candidato unico e ufficiale sia Claudio Fava, mentre per Fabrizio Micari (sostenuto da Partito Democratico, Alternativa Popolare, Centristi per la Sicilia, Sicilia Futura - PSI, Il Megafono di Crocetta, Arcipelago Sicilia di Orlando) il 22% nelle intenzioni di voto per ora lo lasciano al terzo posto lontano e molto dal duo di testa. Già, da un lato il candidato grillino che tenta il colpaccio dopo il Governo Crocetta “affondato” in questi ultimi anni anche grazie all’azione di opposizione del M5s: Cancelleri vola con il 35% di consensi, in ascesa rispetto alle ultime analisi. Dall’altro, Musumeci (sostenuto da Forza Italia, Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, Lega-Noi con Salvini, Indignati di Armao, MpA, Cantiere Popolare, Energie per l’Italia, Idea Sicilia di Lagalla, UdC) ha saputo conquistare un buonissimo consenso e ad oggi viaggia per il 34% di consenso personale per raggiungere il Governo della Sicilia.

© Riproduzione Riservata.