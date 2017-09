ANNULLATE REGIONARIE M5S/ Sicilia, a rischio il candidato Cancelleri: si rifarà la votazione online?

Regionarie M5s Sicilia, Giancarlo Cancelleri (LaPresse)

La Sicilia per il Movimento 5 Stelle è sempre sul bilico tra il trionfo e il tonfo: due parole “onomatopeicamente” così simili eppure così evidentemente distanti nel significato. Oggi il Tribunale di Palermo ha confermato la sospensione del Tar Sicilia di una settimana fa, con le Regionarie M5s (che avevano visto vincere il candidato Governatore Giancarlo Cancelleri) annullate con stop per via cautelare dopo la riammissione e il ricorso vinto dell’attivista M5s Mauro Giulivi. La sospensione dunque della votazione online che ha portato Cancelleri ad essere il candidato del Movimento in Sicilia ora è confermata con il forte rischio che si debba tornare al voto tra l’imbarazzo e i rischi per lo stesso uomo forte di Di Maio nella regione. Nel 2013 ad un soffio dalla vittoria quando ancora i progetti nazionali dei grillini erano molto lontani, poi il caso firme false che fece un autentico repulisti “purgativo” nel M5s Sicilia: ora, nel 2017 tutto è pronto per vedere Cancelleri in pole position per vincere le Regionali, almeno in lotta fino all’ultimo con il candidato di centrodestra Musumeci, e di nuovo il rischio “tonfo”.

A presentare il ricorso era stato l'attivista Mauro Giulivi, che era stato escluso dalla lista dei candidati per non aver sottoscritto in tempo utile il codice etico dei 5 Stelle. Le parole del giudice sono chiare: «Il mero invito a fornire chiarimenti - scrive la giudice Claudia Spiga - non risulta preordinato a garantire il necessario diritto di difesa al destinatario, bensì, in assenza di alcuna esplicitazione, costituisce un semplice invito informale a chiarire la volontà in ordine all’invito alla sottoscrizione del cosiddetto codice etico, o ancora a fornire le eventuali motivazioni». In sostanza, Giulivi dopo il ricorso aveva ricevuto una mail che gli aveva sollecitato la mancanza di sottoscrizione al codice etico: «ma secondo il tribunale questa mail non instaura alcun procedimento disciplinare, non configura sanzioni o mancati adempimenti, e quindi in parole povere non sospende Giulivi», spiega La Stampa.

TRA GAFFE E NUOVE VOTAZIONI

E ora? Nuovo tonfo, o ostacolo per il prossimo trionfo? La partita è assai delicata per il Movimento 5 Stelle che da un lato vede le Regionarie vinte Cancelleri in forte bilico e dall’altro - nel momento in cui bisogna scegliere e votare il candidato premier in vista della Kermesse di Rimini “Italia a Cinque Stelle” - l’uomo forte di Di Maio, unico reale candidato alla vittoria tra i vertici del proprio partito, incappa nella grave difficoltà d’immagine. Il Movimento 5 Stelle ha sempre difeso il proprio candidato, assicurando che non c'è nessun rischio caos: il termine per la presentazione dei simboli è sabato 23 settembre, mentre il listino dei candidati alla presidenza dovrà essere depositato entro il 6 ottobre. Ma ora la “palla” passa alla gestione Grillo-Casaleggio, ancora una volta, con due strade possibili illustrate da Jacoboni sulla Stampa: «o tentare un difficile ricorso contro la decisione dei giudici, oppure rifare completamente le elezioni, cosa che paradossalmente potrebbe risultare fattibile, ma comporta un altro gravissimo danno d’immagine per i sostenitori delle regole, della trasparenza, della democrazia diretta». Cancelleri dovrebbe avere la forza necessaria per rivincere la sfida online, ma dimostrerebbe ancora una volta - assieme alle “primarie” per il premier candidato - che la gestione della democrazia diretta sul web è qualcosa di assai farraginoso e “controllato” da metodi non sempre “ortodossi”.

