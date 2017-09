IUS SOLI/ Ultime notizie, il ‘patto’ Gentiloni-Vaticano e le aperture centriste sullo ius culturae

Ius soli e ius culturae (LaPresse)

Le ultime notizie che arrivano sull’immenso e infinito tema dello ius soli in Italia provengono ancora una volta a livello politico, con le “piccole” aperture dei centristi, soprattutto sul fronte dello ius culturae (lo ius soli “temperato”) e con le spinte della sinistra extra Pd ad un accordo con Renzi e Gentiloni per l’approvazione in breve della nuova legge sotto stallo al Senato. In questi giorni le polemiche sono sorte ovviamente sul possibile incontro “segreto” tra il Vaticano e il premier Gentiloni per arrivare ad approvare lo ius soli entro l’anno. In particolare, rileva Repubblica, monsignor Rino Fisichella avrebbe il “compito” di «pressare Angelino Alfano a far votare lo ius soli ai suoi uomini di Alternativa popolare». È inevitabile che il “patto Gentiloni 2.0” indigna le opposizioni, specie di centrodestra, che non ritengono giusto e corretto l’intervento così massiccio della Chiesa sul fronte della cittadinanza a italiani “nuovi”, «Se fosse vero sarebbe gravissimo dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale», tuona a Montecitorio Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Intanto Papa Francesco ha già smentito l’incontro segreto, confermando invece di aver visto Gentiloni qualche settimana fa ma non per parlare di ius soli. A prescindere da ciò, il nodo politico è ovviamente il più consistente: il Pd da solo non ha i voti e cerca quelli di Alternativa Popolare, ancora nel Governo, per poter approvare la legge con la fiducia. È di oggi il no ripetuto di Lupi (Ap) che ha ribadito come i ministri centristi non voteranno l’eventuale fiducia sullo Ius Soli. In aperta campagna elettorale per le prossime politiche, tutti i partiti intendono fare strategia a sé per schierarsi per l’una o l’altra via sul tema Ius Soli e non sarà facile vedere la legge approvata entro fine 2017

COSA CAMBIEREBBE CON LA NUOVA LEGGE

«L'approvazione dello Ius soli sarebbe un atto di civiltà contro la resa allo spirito dei tempi. Una risposta non rassegnata al disorientamento e alla paura. La prova che siamo capaci di riprendere quell'egemonia culturale che la sinistra, l'associazionismo laico e cattolico, il civismo e la tradizione liberale, sembrano avere smarrito. Per questo lo Ius soli è una grande cosa. Per questo è da qui che vogliamo partire»: con questa lettera a Repubblica, il leader di Campo Progressista (e designato leader della sinistra extra Pd) Giuliano Pisapia spinge per un accordo con Renzi e Gentiloni per poter arrivare al più presto al voto e approvazione della legge nuova sulla cittadinanza italiana. Il nodo politici e le difficoltà a trovare i numeri al Senato per l’approvazione agitano il Pd che tiene conto anche dei molti dubbi degli stessi elettori che vedono questa legge come una concessione eccessiva per i migranti e le ondate migratorie che ancora arriveranno nel nostro Paese. Già, ma come funzionerebbe ad oggi la nuova legge sullo Ius Soli? «La nuova legge introduce soprattutto due nuovi criteri per ottenere la cittadinanza prima dei 18 anni: si chiamano ius soli (“diritto legato al territorio”) temperato e ius culturae (“diritto legato all’istruzione”)», spiega il Post.

La proposta del Pd vede che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni. Se però il genitore non fosse dell’Unione Europea, allora intervengono tre parametri in più: deve superare un test di conoscenza della lingua italiana; deve disporre di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge; deve avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Lo Ius Culturae invece è più semplice, perché ritiene che hanno diritto a chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico.

