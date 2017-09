SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Tecnè, brusco calo M5s ed sorpasso Berlusconi sulla Lega

Sondaggi Politici, Silvio Berlusconi (LaPresse)

TECNÈ, CALO M5S ED EXPLOIT BERLUSCONI

Gli ultimi sondaggi politici espressi da Tecnè per TgCom 24 mostrano due dati su tutti primari in questa ultima settimana di rilevazioni: il caso “primarie” M5s e i problemi della Lega Nord hanno di nuovo dato “linfa” ai maggiori partiti moderati come Forza Italia e Partito Democratico. In particolare, il Movimento 5 Stelle paga la gestione non esattamente perfetta della scelta del proprio candidato alle prossime Politiche, con Luigi Di Maio sempre più candidato “unico” senza grossi problemi di sfidanti “minori”: dal 27,6% di inizio settembre, si ritrova ora al 26,4% con un calo molto brusco per soli 7 giorni passati. Leggera salita per il Pd di Renzi che si trova ora al 25,9%, con terza forza del Paese a sorpresa di nuovo Forza Italia (15,6%), complice i problemi della Lega di Salvini appiedato dal blocco conti per la vicenda Belsito-Bossi (praticamente silurato dal segretario al raduno di Pontida, ndr). Salvini insegue al 15,2%, in leggero aumento rispetto al 6 settembre ma comunque in minor ascesa rispetto al “ritorno” di Berlusconi. Dietro tutti i minori: Fratelli d’Italia al 5%, Articolo 1-Mdp al 3,8%, Sinistra Italiana al 2%, Campo Progressista di Pisapia ad un assai basso 1%, nonostante sia ormai ufficiale il suo ruolo di leader della sinistra intera anti-Renzi.

Intenzioni di voto alle elezioni politiche, si rafforza il centrodestra #tecné https://t.co/CT8l3c5LrF pic.twitter.com/oV7Fg34KxX — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) 18 settembre 2017

SONDAGGI SWG, CRISI E RIPRESA ECONOMICA: PD-FI, C‘È SPERANZA

Nei sondaggi politici prodotti dalle analisi Swg si scopre che il fronte della “speranza” di ripresa dalla crisi economica è molto bassa in quasi tutti gli elettori italiani, con un distinguo per gli “aficionados” di Partito Democratico e Forza Italia. In particolare, il 5% totale è convinto che ci sono chiari segnali di miglioramento, mentre il 38% è convinto che i segnali ci sono e qualcosa sta cambiando, seppur di poco. Il 57% invece ritiene che la crisi economica sia ancora viva e non sia cambiato nulla. Entrando nelle pieghe del sondaggio, si scopre che tra i più “speranzosi” il 5% è della Lega Nord, il 6% di Forza Italia, il 13% del Pd e il 35 tra i grillini. Tra chi invece ritiene che comunque qualcosa sta cambiando, anche se poco, ci sono un 19% di elettori leghisti, il 43% di quelli berlusconiani e il 71% dell’elettorato renziano, scende al 31% invece l’elettore del Movimento 5 Stelle. Da ultimo, i più pessimisti e critici sono della Lega Nord e del M5s, 76% e 66% “siamo ancora in crisi”: meno per Forza Italia, 51% e sopratutto Pd, al 16%.

