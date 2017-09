INDAGATO SINDACO M5S DI BAGHERIA/ Patrizio Cinque, obbligo di firma: inchiesta sulla gestione dei rifiuti

Indagato sindaco M5s di Bagheria, Patrizio Cinque

Il sindaco di Bagheria, eletto con il Movimento 5 Stelle, è indagato nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione del servizio dei rifiuti. Su disposizione del gip, i carabinieri hanno notificato a Patrizio Cinque la misura cautelare dell'obbligo di firma. «È un attacco ad arte, un attacco a orologeria. Si mette dentro di tutto per attaccare un sindaco e un'amministrazione Cinque Stelle a meno di due mesi dalle elezioni regionali. Ci stupivamo quasi stesse tardando ad arrivare», avrebbe commentato il sindaco, smentendo poi di aver attaccato la magistratura. In ambienti M5s si sottolinea che la nota sarebbe stata diffusa per errore. L'inchiesta, per la quale risultato indagate sedici persone, ruoterebbe attorno a diverse vicende: dalla gara per il noleggio degli automezzi usati nella raccolta rifiuti all'affidamento della gestione del palazzetto dello sport di Bagheria, passando per l'abusivismo edilizio contestato a un parente del sindaco di Bagheria. Patrizio Cinque sarebbe indagato per violazione del segreto d'ufficio e omissione di atti di ufficio.

IL PRIMO CITTADINO SI DIFENDE, IL RIVALE ALL'ATTACCO

L'inchiesta che coinvolge il sindaco di Bagheria è coordinata dal procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio. Patrizio Cinque si è detto sereno e ha assicurato che tutti i dipendenti coinvolti nell'inchiesta «sono ottime persone, ligie al dovere, stavano solo espletando le consuete procedure». Ora il primo cittadino sta valutando l'ipotesi di mettere a disposizione dei coinvolti l'avvocato comunale, «dal momento che questo è un attacco al Comune tutto». Il sindaco di Bagheria è deciso a dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati e che tutto è stato gestito nell'interesse dell'amministrazione. Il rivale, il candidato sindaco per il centrosinistra sconfitto al ballottaggio, ha invece invitato Patrizio Cinque a valutare le dimissioni: «Non si può amministrare una città avendo in capo un provvedimento così grave che toglie tempo, energie e serenità. Ad oggi possiamo dire che l'esperienza dei 5 Stelle nella più grande città della provincia di Palermo è fallita. Questa è l'ennesima prova dell'incapacità di governo di questo movimento, che predica l'onestà e inciampa troppo spesso sul rispetto della legge», il commento di Daniele Vella.

