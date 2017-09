Candidato Premier M5s/ Diretta voto, in 7 sfidano Luigi Di Maio: come si vota alle ‘primarie’ online

Candidato premier M5s (LaPresse)

PRIMARIE M5S. Per la giornata di oggi è previsto il voto online su piattaforma Rousseau del candidato premier M5s, dopo le iscrizioni che nei giorni scorsi hanno visto - tra polemiche e contrasti anche in seno allo stesso Movimento 5 Stelle - la "chiusura" dei sette autoproposti con candidatura confermata dal direttivo garante M5s (ovvero Beppe Grillo, ndr). «Domani (oggi, ndr) giovedì 21 settembre, sarai chiamato a votare su Rousseau per scegliere il Candidato Premier del MoVimento 5 Stelle e designando Capo della forza politica che depositerà il programma elettorale sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni»: questo campeggia nel blog di Grillo, tra l’altro non propriamente in primo piano come ci si sarebbe aspettato per il primo voto veramente importante su sfondo nazionale dei grillini. Non vi sono altre indicazioni particolari, se non i requisiti minimi per poter partecipare al voto: «Ogni iscritto al sito www.movimento5stelle.it entro la data del 1 gennaio 2017, abilitato ad accedere a Rousseau, maggiore d’età e che abbia certificato la sua identità tramite il caricamento di un proprio documento, potrà esprimere un solo voto a favore di un solo candidato». Ad esempio, non sono indicate le tempistiche del voto, gli orari di inizio e fine, dunque non è chiaro se il voto rimarrà aperto fino a poco prima della proclamazione finale con i risultati - «depositati presso due notai alla chiusa della votazione stessa, e saranno resi pubblici sabato 23 settembre dal palco di Italia 5 Stelle» - o se invece si esaurirà già nella giornata di oggi. La democrazia diretta voluta e proposta da Grillo, Di Maio e Di Battista non sembra convincere a pieno gli ortodossi dei meet up della prima ora, oltre a scatenare l’ira e ironia delle opposizioni che ritengono l’intera votazione assai ridimensionata e volta a far vincere Luigi Di Maio, l’unico verso candidato conosciuto nella lista di 8 nomi presentatisi come candidati premier.

PRIMARIE M5S, ECCO I 7 CANDIDATI PREMIER

I candidati, conferma il blog, sono: Cicchetti Vincenzo; Di Maio Luigi; Fattori Elena; Frallicciardi Andrea Davide; Ispirato Domenico; Novi Gianmarco; Piseddu Nadia Zordan Marco. Resta evidente come, a parte Di Maio e la senatrice Fattori, non vi siano nomi “noti” all’interno del Movimento in grado, a livello teorico, di reggere il confronto con l’esposizione, la comunicazione e le proposte di uno dei vertici massimi del Movimento. Gianmarco Novi, proveniente dal M5s di Monza, è l’unico ad esempio ad avere presentato il proprio programma (con un video su YouTube), per tutti gli altri invece sono stati postati sul blog di Grillo dei curriculum/dichiarazioni di intenti che i vari utenti possono consultare a questo indirizzo. Dal risultato di oggi dipenderà dunque la legittimazione “popolare” del prossimo candidato premier per le prossime Elezioni Politiche 2018 (anche se a livello legale e formale nelle urne non vi sarà il nome dei candidati premier, anche perché la Costituzione e la legge elettorale attuale prevedono la designazione dal Quirinale e non la scelta “originaria” dell’elettore, ndr): se, come sarà, Luigi Di Maio ad essere eletto nella Convention di Rimini sabato prossimo, sarà incardinato anche nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo ha deciso lo stesso direttivo Garante M5s (sempre Beppe Grillo): siamo dunque alla vigilia del reale “pensionamento” ed passo di lato del fondatore?

