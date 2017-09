Sondaggi Politici Elettorali/ Tecnè, Ius Soli: maggioranza contrari, grillini più “populisti”

Sondaggi Politici, Senato (LaPresse)

SONDAGGI TECNÈ, GIUDIZIO IUS SOLI: IL 56% È CONTRARIO

È certamente uno dei temi politici più dibattuti e intensi di questi mesi e i sondaggi elettorali non potevano che cercare di approfondire il giudizio degli elettori a riguardo. Stiamo parlando dello Ius Soli, la nuova legge al Senato sul diritto di cittadinanza ai figli di immigrati sul nostro territorio almeno da 5 anni (qui tutte le novità in dettaglio): secondo gli ultimi sondaggi analizzati da Tecnè per TgCom 24 ben il 56,2% si dice assai contrario all’approvazione della legge sulla cittadinanza. La politica sull’immigrazione in generale non convince gli elettori italiani e il 34,8% dei favorevoli allo Ius soli lo conferma: scendendo nel dettaglio dei vari partiti, il 67% degli elettori di Mdp voterebbe a favore la nuova legge sullo Ius soli, mentre nel Pd sono il 60% e tra i grillini “solo” il 37,9%, profondamente indecisi sul contenuto stesso della legge e sul freno rappresentato dalla proposta dei principali rivali politici, i democratici. Centrodestra assai contrario invece, con il Sì solo per il 19,1% di Forza Italia, il 13% di Fratelli d’Italia e il 9% della Lega Nord.

DEMOPOLIS, SICILIA: MUSUMECI-CANCELLERI, SINISTRA KO

Giancarlo Cancelleri e Nello Musumeci: la sfida per le elezioni Regionali in Sicilia sembra essere partita a due, come confermano anche i sondaggi politici prodotti da Demopolis: non sembra infatti esserci particolare speranza per la Sinistra (al 3%) che ha confermato come il candidato unico e ufficiale sia Claudio Fava, mentre per Fabrizio Micari (sostenuto da Partito Democratico, Alternativa Popolare, Centristi per la Sicilia, Sicilia Futura - PSI, Il Megafono di Crocetta, Arcipelago Sicilia di Orlando) il 22% nelle intenzioni di voto per ora lo lasciano al terzo posto lontano e molto dal duo di testa. Già, da un lato il candidato grillino che tenta il colpaccio dopo il Governo Crocetta “affondato” in questi ultimi anni anche grazie all’azione di opposizione del M5s: Cancelleri vola con il 35% di consensi, in ascesa rispetto alle ultime analisi. Dall’altro, Musumeci (sostenuto da Forza Italia, Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, Lega-Noi con Salvini, Indignati di Armao, MpA, Cantiere Popolare, Energie per l’Italia, Idea Sicilia di Lagalla, UdC) ha saputo conquistare un buonissimo consenso e ad oggi viaggia per il 34% di consenso personale per raggiungere il Governo della Sicilia. Rebus interessante da capire per le prossime settimane sarà ovviamente la tenuta del grillino dopo il caos giudiziario sulla sua vittoria alle Regionarie: ipotizzabile qualche piccola perdita di consenso. Sarà influente sulla partita “finale”?

