ITALIA 5 STELLE/ Programma M5s in diretta streaming video: Di Maio ‘premier’ e i ‘guai’ di Grillo

Italia 5 Stelle, Beppe Grillo e Davide Casaleggio (LaPresse)

Scatta oggi il primo giorno dei tre in programma a Rimini per la convention M5s “Italia 5 Stelle”: dal 22 al 24 settembre 2017 la kermesse organizzata come ogni anno a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle risulterà la prima storica in cui verrà annunciato il nome del candidato premier per le prossime imminenti Elezioni Politiche 2018. Sarà con ogni probabilità Luigi Di Maio che, dopo la votazione tenutasi fino a ieri sera (fino alle 23 per problemi avuti con la piattaforma Rousseau, ndr) contro i sette sfidanti semi-sconosciuti dovrebbe senza problemi ottenere lo scettro duplice: candidato premier e capo politico, prendendo di fatto il posto di Beppe Grillo. Proprio il possibile e temuto dalla base grillina, “passo di lato” del fondatore e anima del MoVimento sarà al centro delle discussioni a margine della kermesse riminese dei pentastellati: domani sera e domenica, sempre alle ore 19, sono previsti i momenti clou di Italia 5 Stelle con l’attuale capo politico che da un lato presenterà Di Maio come nuovo “delfino” e forse darà una dimensione futura al suo impegno nel partito (alcuni paventano un “ritiro” per non sembrare il burattinaio che muove i fili dietro Di Maio e il nuovo direttivo). Di lato i guai del Movimento 5 Stelle e le parallele buone affermazioni nei sondaggi faranno il resto: primo partito nel Paese e possibile vincitore alle prossime Elezioni, ma con il rebus della legge elettorale che con rinnovata forza proporzionale potrebbe proprio sfavorire il MoVimento che si rifiuta di condurre ogni qualsivoglia accordo con altre forze politiche.

LA SICILIA E I GUAI DI DI MAIO E BEPPE GRILLO

La Sicilia, con le indagini a carico del sindaco di Bagheria e il calo vistoso di Cancelleri nei consensi a poche settimane dalle Elezioni Regionali rappresenta un altro punto nodoso che i vari relatori dovranno affrontate nei prossimi tre giorni di interventi dal palco di Rimini. «Il 22, 23 e 24 ci vediamo a Rimini per trovarci e far festa tutti assieme. Ci saremo noi, tutti i portavoce, ci saranno gli artisti, gli attivisti e tutti i cittadini. Saranno giornate bellissime per confrontarci e dove annunceremo il candidato premier del MoVimento 5 Stelle. Ormai mancano dieci giorni e ci ritroveremo tutti lì. Come sempre l'evento è reso possibile grazie alle vostre donazioni»: l’invito di Beppe Grillo e Davide Casaleggio è per tutta la base grillina, mai come ora ad un punto di svolta verso nuove sfide finora mai affrontate. Governo di una Regione, governo del Paese e possibile transizione politica da Grillo a Di Maio. Il dado è tratto e i prossimi mesi restituiranno la dimensione reale del Movimento 5 Stelle.

IL PROGRAMMA DELLA “TRE GIORNI” DI M5S

Il programma di Italia 5 Stelle prevede per la giornata di domani e domenica il vero clou della kermesse, ma già da oggi i cancelli del Rimini Park rock, Via S. Martino in Riparotta sono aperti per i primi interventi dal palco centrale e per i vari incontri nelle aree tematiche. Alle 19.20 aprirà il palco principale con musica, ospiti e uno special guest: Gianluigi Paragone porta in scena lo spettacolo "Gang Bank". Poi dj set e musica dalle 22 fino alla mezzanotte. I giorni successivi i cancelli apriranno alle 9. Sabato alle 19 avverrà la proclamazione del candidato premier e dei risultati della votazione avvenuta ieri. Dovrebbero parlare tutti i big del partito - Di Battista, Casaleggio, Ruocco, Toninelli - ma anche i sindaci del Movimento, da Nogarin a Chiara Appendino fino a Virginia Raggi. Restano in dubbio gli interventi di Roberta Lombardi, che però sarà la candidata M5s alla Regione Lazio, e soprattutto Roberto Fico, il leader dell’ala ultraortodossa che per protesta non ha partecipato alla candidatura a premier e che non condivide l’intera gestione della vicenda Di Maio e Regionali Sicilia.

COME VEDERE ITALIA 5 STELLE IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Il gelo è calato e bisognerà vedere se Beppe Grillo riuscirà a tenere ancora una volta i cocci “uniti”. Momento importante domenica, con l’apertura del palco e gli interventi politici dalle ore 14, specie con il Primo incontro ufficiale del candidato premier che risponderà alle domande degli attivisti e dei cittadini oltre che a quelle dei giornalisti sul programma del MoVimento 5 Stelle. Entro le 20 si chiuderà la kermesse con le parole di Beppe Grilloche dovrebbe lanciare la campagna elettorale in vista delle Politiche 2018. Per poter seguire l'intera kermesse M5s sarà disponibile una diretta live streaming video dal Blog Grillo e dal canale Facebook M5s lungo l'intero programma di questi tre giorni di convention pentastellata.

