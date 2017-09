SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Emg Acqua, crisi Sicilia e voto Di Maio non ‘offuscano’ il M5s

Sondaggi Politici, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI EMG ACQUA, INTENZIONI DI VOTO: M5S ANCORA DAVANTI

Non bastano per ora le tensioni sulle Regionarie in Sicilia, non basta la polemica sul candidato premier scelto con democrazia “poco” diretta, il Movimento 5 Stelle resta ancora il primo partito per fiducia nei sondaggi politici espressi oggi da Emg Acqua, di nuovo davanti a tutti con il Pd che recupera ma resta ancora staccato. Il 28,3% sceglie per eventuali elezioni politiche di domani il Movimento 5 Stelle (con Di Maio premier a questo punto, ndr), mentre Renzi ottiene in crescita un 27,8%. Dietro tutti gli altri, con la Lega Nord che tiene “botta” al 14,9% mentre Berlusconi scende e non raggiunge neanche il 13% (fiducia al 12,3% secondo il sondaggio Emg). Fratelli d’Italia resta ad un buon 51,1%, davanti a Mdp (2,7%), Alternativa Popolare (2,1%) e Sinistra Italiana (pari come Alfano). Alto ancora il numero degli indecisi (14%) e sopratutto dell’astensione, che resta sul 35,7% ancora molto alta in vista di nuove elezioni.

PIEPOLI, REGIONALI SICILIA: CROLLO CANCELLERI

Crollo pesantissimo per Giancarlo Cancelleri: i nuovi sondaggi espressi da Istituto Piepoli ribaltano quelli sempre recenti di Demopolis e mostrano una situazione assai diversa verso le Elezioni Regionali in Sicilia del prossimo 5 novembre. Il Movimento 5 Stelle, dopo le Regionarie annullate e i nuovi rischi giudiziari per i pentastellati siciliani - indagato il sindaco Cinque di Bagheria, Cancelleri stesso a rischio per validità delle Regionarie M5s - prende una coppola nell’ultima rilevazione: addirittura si ritrova al 25%, pari merito con il candidato della Sinistra Claudio Fava. In questo modo, Nello Musumeci candidato del centrodestra unito - tranne Alfano che corre con il Pd per Fabrizio Micari, solo all’8% - si ritrova sempre più solo e possibile vincente nelle Regionali di inizio novembre, con un ottimo 42$ di fiducia per le prossime Elezioni.

