Elezioni Germania 2017/ Risultati e sondaggi, Merkel vs Schulz: verso il voto

Angela Merkel (Foto: Lapresse)

E' tempo di elezioni in Germania. E inizieranno alle 8 le dieci ore più lunghe per i tedeschi. Al termine del conto alla rovescia sapremo se Angela Merkel potrà dare inizio al suo quarto mandato da cancelliera e se aggiungerà il nome di Martinc Schulz a quelli di Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier e Peer Steinbrück, gli avversari sconfitti, schiantati, impallinati dall'inossidabile Angela. Ne ha seppelliti politicamente tanti: lei, però, è ancora lì. Salda al suo posto, consapevole di non essere mai stata una capo-popolo empatica, conta sul fatto che i tedeschi l'apprezzino per quanto fatto in questi anni. Farà quello che ad Hillary Clinton non è riuscito, vincere al netto delle antipatie, forte del fatto che dall'altra parte non c'è il Trump di turno a sparigliare le carte, quanto uno Schulz qualunque. E neanche i fischi rimediati nell'ultima comparsata in Baviera sembrano poterla fare vacillare: troppo il margine costruito in queste settimane di campagna elettorale. Troppo, soprattutto il lavoro messo in piedi in questi anni perché i tedeschi, popolo severo ma abile a capire il loro interesse, decidano di cambiare rotta. Sarebbe un viaggio, comunque la si pensi, improvvisato. E da quelle parti sono da sempre convinti la programmazione è tutto.

I SONDAGGI SULLE ELEZIONI IN GERMANIA 2017: I RISULTATI

Per tutti gli anti-Merkel d'Europa, però, le ultime ore hanno fornito una nuova speranza: quella che al termine degli scrutini per le Elezioni di Germania 2017 per il rinnovo del Bundestag, non sia lei la cancelliera incaricata di formare il nuovo governo. Speranza blanda, soprattuto considerando che Martin Schulz, candidato della Spd, da quando è in corsa per il trono di cancelliere è sempre stato sotto. E nemmeno gli è servito il duello televisivo dello scorso 3 settembre: veniva considerata l'ultima chance per tentare di ribaltare il pronostico ma l'esperta Angela ha pensato che giocare sulla difensiva non era abbastanza. Quel confronto, dunque, Merkel lo ha vinto. Rifiutando però la rivincita invocata da Schulz, quasi a dare all'avversario un'altra lezione sul suo modo di fare politica: le basta l'1-0, il campionato vuole vincerlo, non dominarlo. Eppure, dopo i fischi nell'ultimo comizio in Baviera, un leggero malcontento nei suoi confronti sembra emergere anche dagli ultimi sondaggi. Si parla, però, sempre di un vantaggio importante, nell'ordine dei 13 punti percentuale: troppo per pensare di recuperare. A meno che il popolo non decida di sorprendere per prima Angela, che già programma il futuro, il suo quarto mandato da cancelliera della Germania e leader dell'Europa.

© Riproduzione Riservata.