Italia 5 Stelle/ Diretta streaming video convention M5s: Di Maio candidato premier, palla al capo politico

Luigi Di Maio (Foto: Lapresse)

Sarà una giornata conclusiva di Italia 5 Stelle, la kermesse di Rimini organizzata dal MoVimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, dedicata pressoché interamente a Luigi Di Maio. Proprio lui, il candidato uscito vincitore dalle primarie svolte sulla piattaforma online Rousseau, forte dei 30.937 voti raccolti tra gli attivisti pentastellati, è da qualche ora il premier in pectore del M5s in caso di vittoria alle prossime Elezioni Politiche. Il dato più importante in prospettiva, però, sembra essere un altro: quello che incorona Di Maio come nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle. Un passaggio di consegne ideale ed ufficiale, quello andato in scena ieri a Rimini tra Beppe Grillo e l'avellinese, che quest'oggi alle 14 incarnerà il piatto forte della domenica di Italia 5 Stelle rispondendo alle domande degli iscritti e della stampa sul presente e sull'immediato futuro del Movimento. Da ieri, dunque, chi vuole conoscere la linea dei pentastellati non deve più sbirciare sul blog di Grillo, piuttosto ascoltare le parole di Di Maio: da tutti i punti di vista una differenza notevole.

ITALIA 5 STELLE, DI MAIOCANDIDATO PREMIER: "GRAZIE A TUTTI"

Una volta comunicata l'ufficialità della vittoria di Luigi Di Maio su Rousseau, il titolare della premiership del M5s è salito sul palco per ringraziare le migliaia di persone recatesi a Rimini per Italia 5 Stelle. Queste le prime parole pronunciate da nuovo capo politico del MoVimento:"Io vi assicuro che porterò avanti il mio compito con disciplina e onore, come prevede la Costituzione che abbiamo salvato a dicembre con il referendum costituzionale. Nei prossimi mesi l’Italia deve scegliere se continuare a sopravvivere o iniziare a vivere. E se vuole farlo dovrà scegliere un governo del MoVimento 5 Stelle, che sarà il Governo della riscossa degli italiani. Da domani sarò impegnato a coinvolgere le migliori competenze ed energie di questo Paese per metterle al servizio di questo progetto. Io vi prometto che formeremo una squadra di Governo di cui essere orgogliosi per la prima volta nella storia. Un grande grazie a Beppe Grillo e a Gianroberto Casaleggio per quello che hanno iniziato anni fa. Loro hanno dato inizio ad un sogno, voi sarete quelli che realizzeranno questo sogno portando il MoVimento 5 Stelle al governo di questo Paese. È solo questione di mesi. Grazie a tutti!".

