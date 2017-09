RISULTATI ELEZIONI GERMANIA 2017/ Merkel vince ma senza Governo: ‘in pensione’ la Grande Coalizione con Spd?

Risultati Elezioni Germania 2017, Angela Merkel (LaPresse)

Angela Merkel vince le Elezioni in Germania, ma non ha il Governo e nemmeno una possibilità “facile” nell’immediato futuro: i risultati hanno infatti evidenziato come la Cdu abbia perso moltissimi consensi (e seggi in Parlamento) rispetto al 2013, anche se peggio di loro ha fatto la Spd al peggior risultato di sempre per i socialdemocratici nella storia della Germania. «Ne riparliamo domani», ha commentato la Cancelliera dando l’impressione che gli scenari e gli accordi eventuali per un Governo inizieranno già da subito - oggi i primi contatti - in modo da presentare alla Germania un quarto governo consecutivo targato Merkel, certamente il più “imprevedibile” di questi 12 anni. Cdu e Spd hanno pagato dazio alle urne a questi anni di Grande Coalizione e ora, ricostituirla sembra davvero un’impresa quasi impossibile. Tant’è che Schulz ha detto subito ieri sera di volere andare all’opposizione, forse anche per non dare all’elettorato deluso dalla candidatura dell’ex presidente del Parlamento Europeo l’impressione di essere solo una stampella della Merkel e del centrodestra. La Grosse Koalition, ovvero Cdu/Csu e Spd, al momento resta l’alternativa con maggiori possibilità di governabilità per via dei numeri dei seggi. Ampia governo, misure d’unità d’intenti su Europa e immigrazione oltre alla sicurezza nazionale. Il problema è che questo tipo di coalizione ha fallito alle urne con i due maxi partiti che hanno pagato e tanto questi anni di Governo: riproporre lo stesso schema, con in più uno Schulz da convincere e non con poco, potrebbe essere un rischio per “l’imperatrice” degli ultimi vent’anni di vita politica tedesca.

L’alternativa? Tutt’altro che semplice, la cosiddetta Coalizione Giamaica (per via dei colori dei partiti aderenti) viene indicata da tutti come l’unica possibile alternativa numerica, con Cdu, liberali di Fdp e Verdi: i numeri ci sarebbero, praticamente gli stessi della Spd ma sarebbe un governo con due “stampelle”, due “compromessi” e soprattuto con i liberali ci sarebbero misure molto più dure da affrontare in campo europeo e sul fronte immigrazione-Turchia. Tra Verdi e Fdp poi, si sarebbe un forte sconto su politica fiscale, Ue ed energia, rappresentando i due poli opposti del centro minoritario in Germania. Insomma, per la Merkel, tutt’altro che semplice l’impresa del quarto governo consecutivo: e intanto l’Europa trema per l’afa….

IL TRIONFO DELL’ULTRADESTRA

32,9% finale per la Cancelliera (246 seggi totali, -65 rispetto a 4 anni fa), 20,5% per Martin Schulz che rimane in sella nonostante i 40 seggi persi (ora sono solo 153); al terzo posto volano, e questa è la vera vincitrice delle Elezioni, l’Afd di Alexander Gouland e Alice Weidel che con l’ultradestra sbancano il Parlamento con 94 seggi dagli 0 di 4 anni fa (il 12,6% nei risultati finali). Poco dietro i liberali della Fdp (80 seggi, 10,8%), Linke con il 9,2% e 69 seggi e infine i Verdi “Grunen” con 67 seggi e l’8,9% finale. Insomma, il trionfo dell’ultradestra è sotto gli occhi di tutti, una sorpresa neanche tanto nascosta in questi mesi di crescita mediatica della “paura” per i populisti di destra, assimilabili alla Le Pen in Francia e alla Lega Nord in Italia, giusto per fare due nomi. Primo punto importante da sottolineare, la più grossa fetta di voti l'AfD l'ha presa dagli ex astensionisti: 1,2 milioni di tedeschi che nel 2013 avevano disertato le elezioni, questa volta hanno dato la loro fiducia all'estrema destra. Ma la seconda fetta di voti è stata presa proprio dalla Merkel, circa un milione secco di voti.

«Ora metteremo sotto pressione la Merkel e ci prenderemo il Paese: il successo si spiega con il fatto che temi che stanno a cuore a tanti tedeschi sono stati rimossi ma anche con il fatto che il mio movimento è sempre stato tenuto ai margini: La gente non vuole che siamo trattati come reietti. E' qualcosa che ci ha rafforzato molto», ha spiegato Gouland in una intervista a Repubblica. Il Bundestag sarà più infuocato nei prossimi anni, con l’Afd pronta a dare battaglia e con il Governo della Merkel che avrà il compito di convincere e non poco l’elettorato tedesco che l’alternativa al populismo funziona, altrimenti tra 4 anni l’Afd potrebbe non essere solo la terza forza del Paese…

