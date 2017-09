Sondaggi Politici Elettorali/ Swg, crisi economica: ripresa per FI-PD, il patto del Nazareno non ‘voluto’

Sondaggi politici, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI SWG, CRISI E RIPRESA ECONOMICA: PD-FI, C‘È SPERANZA

Nei sondaggi politici elettorali prodotti dalle analisi Swg si scopre che il fronte della “speranza” di ripresa dalla crisi economica è molto bassa in quasi tutti gli elettori italiani, con un distinguo per gli “aficionados” di Partito Democratico e Forza Italia. In particolare, il 5% totale è convinto che ci sono chiari segnali di miglioramento, mentre il 38% è convinto che i segnali ci sono e qualcosa sta cambiando, seppur di poco. Il 57% invece ritiene che la crisi economica sia ancora viva e non sia cambiato nulla. Entrando nelle pieghe del sondaggio, si scopre che tra i più “speranzosi” il 5% è della Lega Nord, il 6% di Forza Italia, il 13% del Pd e il 35 tra i grillini. Tra chi invece ritiene che comunque qualcosa sta cambiando, anche se poco, ci sono un 19% di elettori leghisti, il 43% di quelli berlusconiani e il 71% dell’elettorato renziano, scende al 31% invece l’elettore del Movimento 5 Stelle. Da ultimo, i più pessimisti e critici sono della Lega Nord e del M5s, 76% e 66% “siamo ancora in crisi”: meno per Forza Italia, 51% e sopratutto Pd, al 16%. Una sorta di patto del Nazareno 2.0 non propriamente “voluto”.

INDEX: M5S DAVANTI MA COL “FRENO A MANO"

Un risultato buono ma col freno a mano tirato, sembra di vedere dagli ultimi sondaggi politici stilati nell’eventualità che domani si tengano le Elezioni Politiche: il Movimento 5 Stelle è infatti sempre davanti e primo partito anche nelle ultime intenzioni di voto analizzate da Index Research, ma con un risultato ancora frenato. Da quando è parso ormai evidente a tutti la nuova svolta di leadership con Luigi Di Maio al timone - ieri sera l’ufficialità è arrivata dalla kermesse Italia 5 Stelle - i risultati dei grillini nelle consultazioni e analisi sono rimasti “frenati”, sfruttano poi la non cresciuta degli altri soggetti politici che è come se “mascherasse” lo stallo nei sondaggi del MoVimento. Sono davanti con il 26,5%, con il Pd che insegue al 25% e con la Lega Nord che rimane terza forza col 15% di consensi: sale, ma di poco, Berlusconi con il 13,8%, e Meloni con il 5,35; dietro tutti gli altri, da Sinistra Italiana al 2,4%, da Articolo 1 al 3,2% e con Alternativa Popolare che resta ferma al 2%.

