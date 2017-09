Sondaggi Politici Elettorali 2017/ Euromedia, M5s & Di Maio: voto primarie più ‘farsa’ che ‘svolta’

Sondaggi Politici, Beppe Grillo e Luigi Di Maio (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA, M5S: LE PRIMARIE ONLINE NON CONVINCONO

I sondaggi politici pubblicati da Euromedia in questa seconda metà di settembre mostrano il giudizio elettorale generale per l’elettorato italiano di fronte al particolare strumento delle primarie-votazioni online esercitate dal Movimento 5 Stelle per scegliere il proprio candidato premier. Dopo l’elezione più scontata della storia, con la vittoria di Luigi Di Maio contro 7 semi-sconosciuti, ha evidentemente scatenato gli elettori che non sono per nulla convinti dal metodo utilizzato da Grillo & Co. e anche dal nuovo corso lanciato dal vicepresidente della Camera a capo del Movimento pentastellato. Il 39,9% spiega che «Queste primarie sono una “farsa”: il candidato deve essere Luigi Di Maio e sarà Luigi Di Maio (hanno fatto in modo che non si presentasse nessun big del partito al di fuori di lui)», insomma, molto chiari. Il 20,6% ritiene di approvare il metodo, giudicando affidabile e democratico: il 27,1% spiega che «il metodo non è approvato in toto», andando a comporre complessivamente un quasi 70% che non condivide per nulla né il metodo delle scelte in campo grillino e nemmeno il contenuto e risultato finale di tale metodo.

SONDAGGI INDEX, INTENZIONI DI VOTO: M5S IN CALO, PD NON MIGLIORA

Sarà per il voto non propriamente “limpido” del candidato premier, sarà per i problemi ancora una volta in Sicilia con le Regionarie annullate dal Tribunale di Palermo mentre i sondaggi davano in testa Cancelleri fino a poche settimane fa, sarà per lo scontro interno tra gli ortodossi e i “dimaisti ma il Movimento 5 Stelle prende un deciso calo nell’ultimo sondaggio condotto da Index Research. Si allontana dal 30% e si ferma al 27,5%, ma nel frattempo il Partito Democratico non migliora con Renzi che ancora non convince gli elettori nelle ultime mosse politiche dei dem su ius soli, legge elettorale e riforme da concludere prima della Manovra. Dietro tutti gli altri, con il centrodestra che prosegue nelle medie d’estate, con la Lega Nord al 14,7% e Forza Italia al 13,6%: Fratelli d’Italia cresce ancora al 5,3%, mentre Sinistra Italiana al 2,2% di consenso, Articolo 1 al 3% e Alternativa Popolare al 2% non crescono ancora dopo un mese di risultati “stantii”.

