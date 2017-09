SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Piepoli, Regionali Sicilia: il crollo di Cancelleri e la crisi M5s

Sondaggi Politici, Regionali Sicilia (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI PIEPOLI, REGIONALI SICILIA: CROLLO CANCELLERI

Crollo pesantissimo per Giancarlo Cancelleri: i nuovi sondaggi espressi da Istituto Piepoli ribaltano quelli sempre recenti di Demopolis e mostrano una situazione assai diversa verso le Elezioni Regionali in Sicilia del prossimo 5 novembre. Il Movimento 5 Stelle, dopo le Regionarie annullate e i nuovi rischi giudiziari per i pentastellati siciliani - indagato il sindaco Cinque di Bagheria, Cancelleri stesso a rischio per validità delle Regionarie M5s - prende una coppola nell’ultima rilevazione: addirittura si ritrova al 25%, pari merito con il candidato della Sinistra Claudio Fava. In questo modo, Nello Musumeci candidato del centrodestra unito - tranne Alfano che corre con il Pd per Fabrizio Micari, solo all’8% - si ritrova sempre più solo e possibile vincente nelle Regionali di inizio novembre, con un ottimo 42$ di fiducia per le prossime Elezioni.

SONDAGGI IPSOS, CRISI E MIGRANTI “PERCEPITI” COME DECLINO DEL PAESE

Sono due in particolari i sondaggi politici e di indagine sociale che ci colpiscono tra i tanti publicati da Ipsos all’interno dello studio condotto dal titolo «Stereotipi e pregiudizi degli italiani: dagli immigrati agli ebrei» (condotta dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC assieme all’istituto IPSOS e numerose università italiane). In sostanza, la percezione e la paura del tema migranti in Italia oggi rischia di contribuire e non poco alla generale percezione del declino del proprio Paese: nelle due analisi si legge come in Italia il 73% è d’accordo con la frase “il mio Paese è in declino”, un risultato tremendamente più alta di tutti gli altri Stati Ue e dell’Occidente. Spagna 69%, Francia 67%, Usa 60%, Regno Unito al 57%, Svezia al 53% e Germania al 47%: l’Italia però è messa peggio e supera di gran lunga la media europea (57%). Tra i motivi principali indagati, la paura per il fenomeno dell’immigrazione e i problemi legati alla sicurezza “spaventano” e non poco gli elettori italiani: il 23% si dice molto affine ad un sentimento anti-immigrazione, il 38% segnala un indice “medio-alto”, il che significa che il 61% degli italiani intervistati si sentano aggrediti e spaventati dal fenomeno migratorio, un numero che allerta che certifica come siamo ben lontani dalla risoluzione del problema sociale.

© Riproduzione Riservata.