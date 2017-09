Sondaggi Politici Elettorali/ Piepoli: Pd e M5s ‘fermi’ al 29%, ma il centrodestra non cresce

Sondaggi politici, Camera dei Deputati (LaPresse)

SONDAGGI PIEPOLI, INTENZIONI DI VOTO: IL CENTRODESTRA NON CRESCE

Nelle ultime intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici di Piepoli, pubblicati il 27 settembre 2017, il risultato emerso non convince appieno il centrodestra, dato il livello di mancata crescita sopratutto del partito di Silvio Berlusconi. La Lega non fa molto meglio, ma Salvini resta davanti al leader azzurro nei sondaggi e nella possibilità di essere il vero candidato premier per l’intera coalizione di centrodestra, qualora si faccia per davvero. In alto alla classifica invece, Pd e Movimento 5 Stelle restano appaiati con i renziani che raggiungono i grillini, sfruttando il momento non perfetto tra Regionarie e Primarie online che hanno evidenziato tutti i limiti di gestione del partito pentastellato. Sul fronte dei numeri, al 29% i due partiti più grandi del Paese, al 13,5% i leghisti e al 12% Forza Italia: dietro tutti gli altri, con Fratelli d’Italia al 5%, Mdp al 3,5% e Sinistra Italiana al 2,5%, allo stesso livello del partito di Angelino Alfano.

PIEPOLI, ELEZIONI SICILIA: FAVA E CANCELLERI “PARI”

Nei sondaggi prodotti e pubblicati dall’Istituto Piepoli sulla situazione delle Elezioni in Sicilia un dato è abbastanza chiaro: Nello Musumeci, candidato di centrodestra, è ad oggi il vero favorito per la vittoria finale dopo due mesi in cui l’operazione sorpasso sul grillino Cancelleri è avvenuto, pare, con pieno successo. Ora le intenzioni di voto incoronano l’ex rivale di Crocetta alle precedenti Elezioni Regionali del 2013, ma fino a poco tempo fa era il candidato di Di Maio e Grillo a sembrare il vero favorito. Il voto scioglierà ogni dubbio, ma intanto le ultime corse alla campagna elettorale incombono per cercare di spostare anche gli ultimi voti e consensi: per Musumeci si arriva al 42%, quasi doppiando Cancelleri e - sorpresa - anche Claudio Fava. Per il Movimento 5 Stelle dunque una doppia beffa, non solo perde terreno dal centrodestra ma vede salire e pareggiare anche il candidato della sinistra extra Pd riunita su Fava (25% pari per entrambi). Male Fabrizio Micari, con Pd e Alternativa Popolare che ad oggi prenderebbero una scoppola clamorosa dopo aver governato in Sicilia negli ultimi 5 anni.

