Sondaggi Politici Elettorali/ Ferrari Nasi: crisi Ue, gli Stati Uniti d’Europa ‘battono’ gli euroscettici

Secondo un dato interessante sviluppato dai sondaggi di Ferrari Nasi per il quotidiano Libero, l’Europa e le sue contraddizioni vengono messi in discussione, con l’elettorato intervistato che prova a dare la sua “lettura” con conseguente soluzione ai tanti problemi presenti nell’Europa di oggi. Immigrazione, terrorismo, difesa militare, crisi economica e scambi commerciali: il grande “imbuto” europeo accoglie una serie di soluzioni mese a punto e proposte ai vari intervistati, con questi esiti. Il 36% ritiene che “bisogna arrivare appena possibile ad una sorta di Stati Uniti d’Europa con leggi comuni e governo comuni”: la costituzione di una maggiore federazione “batte” ad oggi l’euroscetticismo che propone “un sistema con stati indipendenti ma con la politica estera e difesa militare in comune” (33%). Il 10% invece ritiene che la situazione deve rimanere “come ora, con gli stati membri indipendenti e legati principalmente da facilitazioni commerciali”. Da ultimo, solo il 9% seguirebbe la proposta di Salvini e Grillo di uscire dall’Euro e dall’Unione Europea per i troppi problemi riscontranti in questi difficili anni di unità.

LORIEN, SICILIA: CROCETTA NON CONVINCE GLI ELETTORI

Ormai sembra abbastanza chiaro che la partita in Sicilia sulle prossime Regionali, come spiegano bene gli ultimi sondaggi elettorali, sarà una sfida tra centrodestra di Musumeci e il Movimento 5 Stelle di Cancelleri. Un po’ per la mancanza ancora certa del candidato di centrosinistra e un po’, anzi soprattutto, per la mancanza di un Governo forte uscente nella regione del Sud. Rosario Crocetta infatti, seppur implicato ora nella scelta delle varie nomine per il prossimo Consiglio Regionale, non ha convinto granché gli elettori siciliani che in un recente sondaggio di Lorien Consulting è stato valutato positivamente solo dal 5,3% degli intervistati. Il 13% si è detto abbastanza positivo sul suo Governo, mentre il 32% si è detto né positivo né negativo sul suo operato; è per il 42% a scegliere la bocciatura, piena o parziale, del governo della Sicilia guidato da Crocetta che anche per questo non sarà il candidato Pd alle prossime imminenti Regionali.

