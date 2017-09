SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Urne 2018, Matteo Renzi ha perso il ‘tocco magico’?

Sondaggi Politici, Matteo Renzi (LaPresse)

È Matteo Renzi a rispecchiare una sorta di trade union tra i sondaggi politici degli ultimi tre anni e quelli in corso ora, a pochi mesi dall’appuntamento con le nuove Elezioni Politiche. Diciamo che il segretario Pd, guardando i dati prodotti da Piepoli, è tutt’altro che nel suo periodo migliore, o almeno così indicano i sondaggi sulla fiducia personale. L’ex premier è passato da un 36% di inizio 2016, fino ad una progressiva discesa che arriva all’attuale 27% di fiducia personale: in mezzo, la sconfitta al Referendum (con vistoso calo fino al 31%), poi la vittoria alle Primarie che aveva fatto risalire Renzi nei sondaggi (33-34%) e poi il nuovo crollo con la crescita dei grillini e l’ottima conduzione del governo per il collega e amico Paolo Gentiloni. Ora in poco meno di un mese si scende dal 31% al 27%: urge per il segretario Pd, se vuole sperare di tornare a Palazzo Chigi, un nuovo tocco magico che finora, pare abbia perso inesorabilmente.

LORIEN, SICILIA: CROCETTA NON CONVINCE GLI ELETTORI

Ormai sembra abbastanza chiaro che la partita in Sicilia sulle prossime Regionali, come spiegano bene gli ultimi sondaggi elettorali, sarà una sfida tra centrodestra di Musumeci e il Movimento 5 Stelle di Cancelleri. Un po’ per la mancanza ancora certa del candidato di centrosinistra e un po’, anzi soprattutto, per la mancanza di un Governo forte uscente nella regione del Sud. Rosario Crocetta infatti, seppur implicato ora nella scelta delle varie nomine per il prossimo Consiglio Regionale, non ha convinto granché gli elettori siciliani che in un recente sondaggio di Lorien Consulting è stato valutato positivamente solo dal 5,3% degli intervistati. Il 13% si è detto abbastanza positivo sul suo Governo, mentre il 32% si è detto né positivo né negativo sul suo operato; è per il 42% a scegliere la bocciatura, piena o parziale, del governo della Sicilia guidato da Crocetta che anche per questo non sarà il candidato Pd alle prossime imminenti Regionali.

