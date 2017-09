SCENARIO/ Così Renzi e Pisapia consegnano l'Italia a Draghi

Mario Draghi (Lapresse)

Non ci sono solo i mercati ad aspettare le scadenze che stanno caratterizzando i tempi, attraverso le riunioni delle banche centrali, della finanza e dell'economia. C'è quello che resta della politica, anche in Italia, che aspetta le decisioni della Bce sul Quantitative Easing, della svolta della Fed americana e di questa impennata dell'euro, di questo rafforzamento sul dollaro che può frenare la ripresa sorretta dalle esportazioni. Mario Draghi ha spiegato che il Qe potrebbe continuare, anche nella stessa misura, se sarà necessario un intervento di sostegno.

Dall'altra parte dell'Atlantico, la presidente della Fed, Janet Yellen, ha i mesi contati per il suo incarico e deve subire, in questi giorni, le dimissioni del suo vice, il grande economista Stanley Fisher. A questo punto, qualsiasi tentativo, anche timido, di frenare Wall Street e di ritornare a regolare i mercati finanziari e di modificare l'attuale filosofia delle banche, sembra sfumato.

E questo, lo si voglia o no, riguarda anche l'Italia. Riguarda tutti, perché tutto rimane immobile come prima della crisi del 2007.

In Italia, quel poco di entusiasmo fuori luogo che è venuto a galla negli ambienti di governo dopo gli ultimi dati Istat, sta rientrando nell'ansiosa incertezza di predisporre la legge di bilancio, quella che un tempo si chiamava finanziaria.

Di fatto, la politica in Italia, sopratutto a sinistra, si sta lacerando in un dibattito continuo che riguarda soprattutto questa finanziaria, che ha sullo sfondo la questione economica, il futuro dell'economia, e la probabile resa dei conti sulle responsabilità delle cause di quella che è stata la più lunga crisi, dopo quella del 1929, e le possibilità di una ripresa.

Ma il grande contrasto avviene nel retrobottega di una sinistra spaccata, con una ipocrisia incredibile, e non rivelando mai i veri contenuti della rottura che si sta consumando. Le contrapposte convinzioni a sinistra sono state fatte da un lato per cavalcare l'onda neoliberista, dall'altro, dopo la crisi, per ripararsi da critiche storiche durissime. Il cosiddetto avventurismo renziano è, a conti fatti, speculare all'opportunismo dalemiano o bersaniano, che hanno fatto la loro giravolta nel momento in cui sono cambiate le situazioni.

In sostanza, che cosa realmente divide in diversi tronconi la sinistra italiana e rende quasi patetico il tentativo di Giuliano Pisapia a cercare di presentare un "campo progressista" abbastanza unitario? Indubbiamente i fatti che dividono si trovano ogni giorno, ma sono solo aggiunte al grande nocciolo della questione.

Adesso sono le scelte del ministro dell'Interno, Marco Minniti, a creare ulteriori divisioni per la sua azione in Libia e per tutta la questione epocale dell'immigrazione.

Ma il cuore della vicenda è la divisione tra il dettato neoliberista, sposato a suo tempo dai supporter italiani di Bill Clinton e di Tony Blair, in campo finanziario e nell'accettazione acritica della globalizzazione con le regole del Wto, che ha creato le vere divisioni nella sinistra.

Le scelte del Partito democratico, la ricerca di un soggetto politico che guardi al centro, che si collochi addirittura al centro, cercando alleanze anche di partito in quell'area, è la naturale conseguenza di un radicale cambiamento dei riferimenti teorici in campo economico. Matteo Renzi, alla fine, non è niente altro che il segretario interprete, un nuovo adepto del liberismo di questi anni, che ha continuato l'operazione varata da Walter Veltroni (c'è qualcuno che si ricorda l'Ulivo mondiale o se lo è completamente dimenticato?) "saltando il fosso", come si dice in gergo, dimenticando persino le lezioni del keynesismo e del vero riformismo socialista, che in realtà questa sinistra ha sempre osteggiato.

Si fa un gran fracasso, sulle questioni di immagine di un leader o di tanti leader, sul piglio decisionista, su tanti altri aspetti che sono marginali rispetto alla grande confusione che si è creata tra la base di un partito che metteva in primo luogo le ragioni di giustizia sociale, addirittura di uguaglianza di stampo sovietico, e la dirigenza che ha sponsorizzato il metodo McKinsey nelle banche, che guarda con rispetto alla nuova "internazionale", quella delle stock options, e che si è piegata alle ragioni dell'ordoliberismo europeo e della globalizzazione senza regole nel mondo della finanza.

La vera confusione che c'è nella sinistra è sopratutto questa e viene sempre detta a "mezza bocca", senza la verità necessaria, senza la responsabilità di assumersi le scelte fatte, come le sgangherate privatizzazioni degli anni Novanta. A questo punto ognuno cerca di salvare non tanto una maggioranza, ma la sua presenza nel consesso politico. Sembra quasi un'operazione narcisistica.

Di fatto, la sinistra italiana è destinata a un ridimensionamento brusco, come sta già avvenendo, con l'astensionismo o con il disinteresse crescente dei ceti popolari o di quelli impoveriti dalla crisi, proprio per la confusione che ha creato e per la verità che non vuole ammettere sugli ultimi trent'anni di storia italiana.

In questo modo, cercando di salvare capra e cavoli (la storia raccontata epicamente e il futuro immaginario) finisce per essere una forza che rischia di andare incontro a una sconfitta epocale, nonostante tutte le acrobazie che tenta e malgrado un sostanziale appoggio dei media, che diventano di fatto sempre più marginali nell'opinione pubblica.

Questa confusione che non si vuole risolvere blocca il Paese, impedisce la riforma elettorale, costringerà a varare una finanziaria come è già stabilito da altre parti, a Bruxelles ma anche da alcuni poteri economici, consegnandoci definitivamente a essere un Paese eterodiretto.

E' per questa ragione che è meglio che alla fine delle elezioni, che non daranno alcun risultato utile, sia inevitabile l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, perché almeno l'uomo fa parte del giro che conta, non è uno del "parterre" degli urlatori da strapazzo che stanno spopolando in questo sventurato periodo.

Questa confusione subita, accettata e spesso coltivata, diventerà una colpa storica di questa sinistra. Con il dramma che, dallo scoppio di "tangentopoli", passando per l'epoca delle privatizzazioni, arrivando a scontrarsi con la crisi, non si è mai creata una classe dirigente sostitutiva.

Al fallimento della sinistra ha fatto contraltare per circa 25 anni il nullismo berlusconiano e di centrodestra. E oggi c'è il rischio di convivere anche con l'incompetenza cronica e l'inconsistenza congenita del grillismo. Questo è lo scenario realista in cui viviamo. Prenderne atto forse può essere l'inizio di una speranza di riscatto (ma senza farsi grandi illusioni).

