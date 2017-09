Sondaggi Politici Elettorali/ Urne 2018: allungo M5s, Berlusconi in difficoltà

Sondaggi Politici, Beppe Grillo e Davide Casaleggio (LaPresse)

Dopo la pausa estiva tornano i sondaggi politici elettorali di Emg Acqua sul TgLa7 diretto e condotto da Enrico Mentana e le intenzioni di voto per questo inizio settembre iniziano a prendere forma: da una scorsa generale ai risultati non ci sono grossi “scossoni” rispetto allo scenario normale degli ultimi mesi, ma scendendo nei particolari del sondaggio si possono trarre alcune interessanti considerazioni. Prima di tutto, il Movimento 5 stelle non solo non perde ma cresce nei consensi, con la possibile leadership di DI Maio che evidentemente piace sempre di più all’elettorato intervistato. Il 28,3% di allungo sostanziale sul Pd che invece rimane al 26.6% e non decolla con Renzi in cabina di regia: dietro i movimenti rimangono “fermi” con Lega Nord al 15,4%, superiore al 12,8% di Forza Italia con Berlusconi che paga ancora rispetto a Salvini il problema leadership. Brusco calo per Articolo 1-Mdp, da 3,4% a 2,9%, lieve calo anche per Fratelli d’Italia al 5,1% e Alternativa Popolare al 2,4%. Chiude Sinistra Italia e Campo Progressista, fermi al 2,1% su scala nazionale.

LORIEN, REGIONALI SICILIA: MUSUMECI LEADER PIÙ “CREDIBILE”

Le elezioni regionali in Sicilia non sono ancora avvenute, eppure secondo i sondaggi prodotti da Lorien Consulting l’effetto credibilità è “già giocato”: con i risultati delle analisi di voto presso l’elettorato siciliano, si scopre che Nello Musumeci (candidato del centrodestra unito) prende il 38,4% di credibilità sulla propria proposta politica e personale. Dietro, battuto anche se non di molto, il grillino Cancelleri che fino all’ingresso di Musumeci nell’agone politico pareva vincere incontrastato l’eredità di Crocetta al Palazzo di Palermo. Altissima la credibilità degli elettori in Giuseppe La Via, senatore centrista che per Alfano poteva essere la carta con cui riunire il Pd, con il 44,3%: ma sarà Claudio Fava il candidato del centrosinistra e la Via al momento sembra destinato ad un ruolo in “secondo piano” e non come candidato ufficiale (a meno che Alfano si smarchi da mini-coalizioni). Dietro tutti gli altri, con Crocetta che ottiene una scarsissima credibilità dopo gli anni di governo, 10,5%; leggermente meglio il professor Micari (16,9%), Lagalla al 10,5, Armao (in ticket con Musumeci) al 10, 2% e D’Alia al 15,8%.

© Riproduzione Riservata.