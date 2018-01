ATTILIO FONTANA CANDIDATO UFFICIALE CENTRODESTRA/ Regionali Lombardia: Berlusconi, “con lui alle Elezioni”

Attilio Fontana è il candidato ufficiale del Centrodestra per le prossime Elezioni Regionali Lombardia: Berlusconi, "il profilo giusto", intanto Maroni già "punzecchia"

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Roberto Maroni e Attilio Fontana, Elezioni Lombardia (Twitter)

Attilio Fontana è ufficialmente il candidato alla Presidenza della Regione Lombardia nelle prossime Elezioni Regionali del 4 marzo 2018: prende il posto di Roberto Maroni, sempre della Lega Nord, che in maniera misteriosa e con un colpo di scena ha deciso di non ricandidarsi ormai tre giorni fa. L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa con le parole di Silvio Berlusconi dette a Radio Anch’io (su Rai Radio1) anche se questa mattina erano apparse le nuove pagine social di Fontana Presidente, su Twitter, Facebook e Instagram, «Domenica 4 marzo si vota non solo per le elezioni politiche ma anche per la Lombardia e la strada per proseguire il BUONGOVERNO di Roberto Maroni è una sola: #FONTANAPRESIDENTE!». Il Cavaliere ha dunque sciolto le ultime riserve di Forza Italia che non era per nulla convinta di sostituire il profilo forte di Maroni con l’ex sindaco di Varese, profilo importante dal punto di vista delle politiche locali, ma per ora non di grande impatto “mediatico” e istituzionale. «Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega. E' persona affidabile che può dare alla Lombardia un buon governo per i prossimi 5 anni. Sarà un ottimo candidato che sosteniamo», ha detto Berlusconi poco fa, dando così “vinta” a Salvini la partita in Lombardia, e probabilmente ottenendo anche qualcosa in cambio per altri progetti politici, dalle Regionali in Lazio fino ai programmi nazionali per le Politiche del 4 marzo (si vota tutto nello stesso giorno dell’Election Day).

E MARONI GIÀ “PUNZECCHIA” BERLUSCONI

L’impressione che nel centrodestra qualcosa si sia “rotto” dopo la scelta forte di Maroni di non ripresentarsi da praticamente quasi certo vincente alle Regionali: in poco tempo infatti Meloni, Salvini e Berlusconi hanno dovuto trovare un sostituto degno del proprio nome e in Attilio Fontana ora ci puntano anche se non sembrano essere così “convinti”, almeno in Forza Italia. «Noi abbiamo chiesto solo tre giorni per approfondire la cosa, abbiamo fatto dei sondaggi e il risultato finale della riflessione è che crediamo che l'avvocato Fontana sia un ottimo candidato per la Lombardia, un candidato che sosterremo anche noi”». Come ha spiegato Repubblica, il sondaggio commissionato ad Alessandra Ghisleri (Euromedia) per valutare la popolarità dell’ex sindaco di Varese avrebbe detto che è inferiore a quella di Mariastella Gelmini (Forza Italia, altro candidato forte) ma che comunque «il distacco tra il candidato di centrodestra, anche nel caso della scelta meno popolare di Salvini, ovvero Fontana, e Gori resta altissimo: una forbice di 14-18 punti». Tutti tranquilli dunque? Mica tanto, basti vedere cosa ha appena scritto Bobo Maroni su Facebook: «Avevo capito che con Berlusconi c’era l’accordo per abolire tutta l’iniqua legge Fornero. Chissà, forse ho capito male», punzecchiando Berlusconi sul problema della legge pensioni («vanno abolite solo misure inique»). Al netto di tutti, Fontana da oggi inizia ufficialmente la sua campagna elettorale: «Buongiorno Lombardia! Giornata ricca di impegni», dando poi appuntamento alla presentazione ufficiale domenica prossima alle 11.30 al Caffè Zamberletti di Varese.

