De Benedetti informato da Renzi sul decreto banche Popolari/ Al broker: “Matteo mi ha detto che passerà”

Carlo De Benedetti, "Renzi mi ha detto che il decreto banche Popolari passerà": intercettazione con il broker Bolengo mette in "crisi" il segretario? Ma per la Procura non c'è reato

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Matteo Renzi & Carlo De Benedetti, caso banche Popolari

“Compra, compra, Renzi mi ha detto che il decreto passerà”: a parlare è l’Ingegnere Carlo De Benedetti, maxi patron di Repubblica, Olivetti e del Gruppo Espresso e un tempo tessera “n.1” del Partito Democratico. Si riferisce al decreto sulle banche Popolari e lo fa con un broker in borsa, tal Gianluca Bolengo, secondo le intercettazioni pubblicate da La Stampa questa mattina in prima pagina (e riprese da tutti i media nazionali). A meno di tre mesi dalle Elezioni esce dunque una possibile “nuova grana” per Renzi, già impegnato in una difficile campagna elettorale ad inseguimento di M5s e Centrodestra: agli atti della Commissione parlamentare sulle banche dunque una conversazione tra Carlo De Benedetti e Gianluca Bolengo, banker di Intermonte sim, mette sul chi va là l’opinione pubblica sulla gestione del settore banche, ancora una volta dopo il “caso Boschi” su Banca Etruria. «Quindi volevo capire una cosa... salgono le Popolari?», chiede De Benedetti, «Sì su questo, se passa un decreto fatto bene, salgono», conferma Bolengo e quindi ancora l’Ingegnere, «Passa, ho parlato con Renzi ieri, passa».

Insomma, Renzi avrebbe dato le “assicurazioni” giuste sul decreto quattro giorni prima della sua emissione. «C'era persino un'agenzia fuori sul fatto che quella riforma si sarebbe fatta», minimizza il segretario del Pd che reputa assurdo poter sindacare su un qualcosa che non ha il benché minimo segno di reato (e qui sotto spieghiamo il perché, ndr). «Quattro giorni dopo, il 20 gennaio 2015, il Consiglio dei ministri approverà il decreto che impone alle Popolari di trasformarsi in società per azioni, tempo 18 mesi», spiega Repubblica nel segnalare che proprio in quei giorni De Benedetti con la sua Romed ha comprato titoli delle Popolari per 5 milioni di euro (tramite la Intermonte sim), realizzando una plusvalenza di 600 mila euro.

MA PER LA PROCURA NON C’È REATO

Renzi, De Benedetti e anche il vice direttore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, nel giugno del 2016 sono stati sentiti dalla Procura di Roma che poi ha presentato una richiesta di archiviazione del caso per «mancanza di reato». In Procura infatti De Benedetti dichiara di non aver appreso nessuna informazione "price sensitive", ma «soltanto genericamente di un intervento sulle Popolari in un tempo indeterminato, per volontà del governo». Secondo quanto spiegano le carte in mano a La Stampa, sia Renzi che Panetta hanno poi confermato che all’imminente riforma delle banche Popolari « dedicarono cenni del tutto generici e che non fu riferito a De Benedetti nulla di specifico sui tempi e sullo strumento giuridico dell'intervento».

Per i pm non ci sono reati visto che su De Benedetti non ci sono prove che sapesse la data di emissione e neanche la specificità di quel decreto. «L’Ingegnere non può quindi essere accusato di aver omesso a Bankitalia il possesso delle informazioni», si legge nelle carte pubblicate. In termini giudiziari, in attesa che il gip (da due anni) decida se accogliere o meno la richiesta dei pm, deve anche esprimersi la Commissione Banche di Casini iniziata prima delle Elezioni e che continuerà dopo il 4 marzo appena vi sarà un governo a Palazzo Chigi.

© Riproduzione Riservata.