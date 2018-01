Beppe Grillo, addio M5S/ Elezioni politiche 2018: niente campagna elettorale, distacco da Di Maio e Casaleggio

Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale

Beppe Grillo (LaPresse)

Beppe Grillo, addio M5S? Tanti i dubbi sul futuro del noto comico e sul suo rapporto con il Movimento Cinque Stelle, con il discorso di fine anno del 31 dicembre che è di fatto l’ultimo intervento pubblico. Grillo ha annunciato in diretta streaming il cambiamento di fisionomia del blog beppegrillo.it, con il blg delle stelle volto ad occuparsi di politica locale e internazionale, sottolineando la sua volontà di andare in giro per il mondo con video e conferenze. E la situazione desta preoccupazione in casa pentastellata, con Grillo che, come sottolinea il Corriere della Sera, non sta partecipando alla campagna elettorale in vista delle elezioni politiche 2018, in programma il prossimo 4 marzo. L’ultimo summit con il candidato premier risale a metà novembre e non è previsto a breve alcun appuntamento pubblico per presentare il progetto nazionale del Movimento, che alle precedenti elezioni politiche aveva sorpreso tutti per risultati e consensi.

DISSAPORI CON DI MAIO E CASALEGGIO?

Secondo quanto riporta L’Espresso, è già iniziata una scissione: da una parte Beppe Grillo, il Movimento Cinque Stelle delle origini e la visione di Casaleggio, dall’altra Luigi Di Maio, Casaleggio Junior e le nuove regole. Un primo segnale su una possibile separazione è stato fatto trapelare dalla Casaleggio Associati, con le nuove regole che hanno previsto per la prima volta che il Garante, ovvero Beppe Grillo, passa dare l’addio al M5S. Il comico genovese ha fatto la valigia e, se si parla di una volontà di voler tornare a fare il comico impegnato, non è escluso che in realtà sia stufo di beghe, polemiche, lotte fratricide e querele.L’Espresso sottolinea che alcune scelete del candidato premier Luigi Di Maio “gli vanno un po’ strette”, mentre il rapporto con Davide Casaleggio non è dei migliori: “non c’è mai stato l’innamoramento”, a differenza di quanto accaduto con il padre Gianroberto. “Per lui, ormai, più che una passione, l'M5S è diventato l'assolvimento di un patto d'amicizia con il guru della Casaleggio”, sottolinea il giornale.

© Riproduzione Riservata.