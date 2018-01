Roberto Maroni vs Matteo Salvini/ “Con me è stato uno stalinista”: segretario Lega, “ho dovuto adeguarmi”

Roberto Maroni vs Matteo Salvini, "si è comportato con me come uno stalinista con un leninista". La replica del segretario Lega, “ho dovuto adeguarmi". E scoppia il caso di Gianni Fava

11 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Roberto Maroni vs Matteo Salvini, caos Lega (LaPresse)

Roberto Maroni ci va giù pesante e con una intera intervista rilasciata a Il Foglio questa mattina mette nel mirino il suo segretario di partito, Matteo Salvini, “accusandolo” di averlo trattato in malo modo e non per il bene della Lega (e della Lombardia). «Matteo Salvini si è comportato come un leader stalinista nei miei riguardi dopo la scelta di non ricandidarmi alla presidenza della Regione Lombardia», risponde alle domande foglianti l’ormai ex Governatore lombardo. Le decisioni personali di Maroni dietro alla scelta di non volersi ripresentare alla guida del Pirellone alle prossime Elezioni Regionali del 4 marzo ci sarebbe dunque una differente visione proprio di impostazione politica, non certo una novità in casa Lega tra Maroni e Salvini va detto. «Consiglierei al mio segretario - continua Maroni - non solo di ricordare che fine ha fatto Stalin e che fine ha fatto Lenin ma anche di rileggersi un vecchio testo di Lenin. Ricordate? L’estremismo è la malattia infantile del comunismo. Se solo volessimo aggiornarlo ai nostri giorni dovremmo dire che l’estremismo è la malattia infantile della politica». E il futuro dunque resta “fosco” non solo in Lombardia dove Attilio Fontana è dato in vantaggio ma non più in maniera così netta come lo era Maroni su Gori, ma proprio per la leadership stessa del centrodestra una netta frattura è ormai cominciata tra i leghisti: «c’è una idea diversa di politica e di giustizia, è questo uno dei tanti motivi che mi hanno spinto a ragionare su un futuro diverso, lontano da un modo di fare politica che capisco ma che, le dico la verità, proprio non mi appartiene».

“SALVINI METTE IL BAVAGLIO AI FEDELISSIMI DI MARONI”

Secondo Maroni, il segretario della Lega sapeva tutto da mesi, e dopo di lui anche Berlusconi: «è stato Salvini a concordare con me le tempistiche dell'annuncio, io sono un leninista convinto ma non avrei pensato di ritrovarmi di fronte un leader stalinista», torna a ribadirlo il Governatore lombardo dell’ultima legislatura. La replica indiretta arriva con una intervista al Corriere della Sera dello stesso Salvini: «Maroni mi ha detto di avere fatto in Lombardia tutto quello che voleva e poteva. Non ho potuto che prenderne atto. avrei preferito che si ricandidasse. Volevo che si ricandidasse. Però, ne abbiamo parlato tre volte: la prima mi ha detto che stava maturando la decisione, poi me l'ha confermato. Che potevo fare? Le scelte di carattere personale vanno rispettate e non discusse». Intanto scoppia la grana di Gianni Fava, uno dei fedelissimi leghisti del Presidente Maroni: su Facebook il deputato del Carroccio e membro della “minoranza” maroniana interna alla Lega, attacca il suo stesso segretario (nello stesso giorno in cui lo fa Maroni, ndr): «annunciata presenza al dibattito sull'autonomia delle 15 a TgCom24 è stata cancellata su espressa richiesta di un'addetta stampa del Senato che dice di essere portavoce del segretario federale. Non è certo la prima volta che succede (anzi purtroppo il boicottaggio è sistematico) - prosegue ancora Fava - però resta l'amarezza di dover constatare che ormai in quel che resta della Lega non esiste nessun rispetto per chi rappresenta la minoranza interna sancita dal regolamento».

© Riproduzione Riservata.