Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, Lombardia: Fontana candidato, ma Maroni ad oggi vincerebbe ancora

Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori

11 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Silvio Berlusconi e Roberto Maroni (LaPresse)

IPSOS, MARONI NON SI RICANDIDA MA AD OGGI VINCEREBBE

Nei sondaggi politici espressi in questi giorni da Ipsos - prima della notizia “bomba” della mancata ricandidatura di Roberto Maroni al secondo mandato in Regione Lombardia - veniva chiesto quale candidato Governatore tra i tre finora in corsa avrebbe più possibilità nel consenso elettorale. Ebbene, ad oggi, sarebbe ancora il candidato della centrodestra a vincere la tornata elettorale con il 43% dei risultati, mentre Giorgio Gori per il centrosinistra prenderebbe il 37% e Dario Violi (M5s) al momento resterebbe fuori dai giochi con il 20%. Incerti il 12%, astensione al 25% e instabilità comunque presente, a maggior ragione dopo che Maroni per motivi al momento ancora non rivelati (probabilmente in testa c’è un possibile Ministero o meglio Palazzo Chigi nell’eventualità di un centrodestra vincente alle Politiche del 4 marzo prossimo, al netto delle forti smentite sia di Berlusconi che di Salvini) ha deciso di “abbandonare” la competizione lasciando Lega e Forza Italia a dover decidere un nome. Ieri Attilio Fontana (già sindaco di Varese per la Lega di Salvini) è stato il nominato prescelto, “battendo” proprio con un sondaggio commissionato a Ghisleri la “diretta rivale” Mariastella Gelmini (Fi).

FERRARI NASI, LEADER CENTRODESTRA: BERLUSCONI IL PIÙ CREDIBILE

Nei sondaggi prodotti dall’analisi di Ferrari Nasi sui principali leader del centrodestra, si prova ad indagare tra le maglie della coalizione che presumibilmente prenderà più voti alle prossime elezioni. E nello specifico, i sondaggi esposti provano a verificare tra gli elettori intervistati, quale leader tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sia il più credibile, tenendo conto di promesse elettorale, esperienza politica pregressa e “impressione” personale dettata dal singolo elettore coinvolto nel sondaggio. Ebbene, per Berlusconi la palma della vittoria va con il 42% delle scelte, segue Salvini al 35% e Meloni al terzo posto come “persona credibile” (al 23%) all’interno della campagna elettorale appena iniziata. L’elettorato del centrodestra si evolverà nei prossimi mesi e di certo i valori potranno cambiare, ma di certo per ora resta un buon risultato per chi si ritiene il vero “federatore” e centro della coalizione: il vertice di Arcore, da questo punto di vista, è già un successo.

