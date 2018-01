Grande coalizione in Germania/ Governo Cdu-Csu con Spd, raggiunto l’accordo: tasse e immigrazione

12 gennaio 2018 - agg. 12 gennaio 2018, 12.26 Niccolò Magnani

Governo di Grande Coalizione in Germania, accordo Merkel-Schulz (LaPresse)

Grande coalizione in Germania, dopo una notte di trattative tra i partiti dell’Unione (Cdu-Csu) e Spd è arrivata la fumata bianca. I dirigenti dei due movimenti hanno raggiunto l’intesa sui punti fondamentali del programma di governo e, in particolare, su due temi molto spinosi: tasse e immigrazione. Vi abbiamo già spiegato la base dell’accordo sul tema migranti, con il limite sul ricongiungimento familiare, ma anche il tema tasse ha visto importanti novità. Come sottolinea il Corriere della Sera, il contributo di solidarietà per la riunificazione della Germania (Soli) sarà progressivamente ridotto di 10 miliardi entro il 2021. Per quanto concerne lo stato sociale, i partiti dell’Unione e l’Spd hanno raggiunto l’intesa per la quale il livello delle pensioni non sarà toccato per i prossimi sette anni, fino al 2025, mentre verranno aumentati i contributi per la crescita dei figli, per il dopo-scuola e per l’accesso gratuito agli asili nido. (Agg. Massimo Balsamo)

GRANDE COALIZIONE IN GERMANIA

E alla fine fumata bianca fu: in Germania, dopo una nottata di trattative estenuanti, si è raggiunto l’accordo per un Governo - a ben 4 mesi dal voto del 24 settembre - e la svolta è che si tratta di una rinnovata edizione della Grande Coalizione. Popolari e centrosinistra tornano a braccetto dopo che sembrava impossibile l’accordo sia prima che dopo le elezioni vinte “con freno a mano tirato” da Angela Merkel. 21 ore di record per le trattative che hanno portato la Merkel a siglare l’accordo di Governo con Martin Schulz ponendo così inizio alla terza “Grosse Koalition” di stampo tedesco. Trenta pagine di intesta siglate tra i cristianodemocratici, la Csu e la Spd socialdemocratica germanica, con gli snodi principali che hanno permesso l’accordo che si situerebbero tra le tasse e l’immigrazione. I dettagli del programma di governo firmato saranno esposti nelle prossime ore ma intanto la Germania torna ad avere un Governo dopo le elezioni di settembre, dimostrando una volta di più la forza e la “coesione” sociale-economica nel resistere comunque senza quasi “batter ciglio” per oltre 4 mesi. «Vogliamo rafforzare finanziariamente l'Europa in modo che possa mettere in pratica meglio i suoi compiti: di questo ci occuperemo nella realizzazione del prossimo budget finanziario», hanno detto i negoziatori intenti ad aumentare così i contributi per l’Ue.

LA VITTORA DI ANGELA MERKEL

È di certo una vittoria più della Merkel che non di Schulz che aveva promesso al popolo della Spd, “mai più con Angela, piuttosto senza governo”. Ecco, quattro mesi dopo le cose sono cambiate e molto e la cancelliera ottiene così il suo quarto mandato consecutivo in un sol colpo scongiurando nuove elezioni - con la Cdu che avrebbe a quel punto messo in discussione la sua nuova candidatura - e portando alla Germania un 2018 con nuovo governo attivo e con i numeri giusti. Non solo, sul fronte immigrazione la spunta ancora lei con i negoziatori che hanno concordato una forte limitazione al ricongiungimento famigliare dei migranti, con un massimo di mille persone al mese che possono beneficiare di questo regime. Nuove accoglienze per rifugiati senza aiuti finanziari “costanti” ma piuttosto con nuovi aiuti materiali: la Spd invece la spunta sulle tasse, ottenendo di non aumentare l’aliquota massima di imposta permettendo inoltre «il ricongiungimento familiare dei migranti al ritmo di 1000 persone al mese», riporta Tg Com24. Governo di coalizione, ma per Merkel può ben dirsi “affare fatto”.

