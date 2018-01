Orietta Berti e M5S/ "Voto Grillo, Di Maio è Bello": il Pd fa polemica

La presa di posizione da parte di Orietta Berti in favore del Movimento Cinque Stelle fa infuriare il Partito Democratico: Luigi Di Maio difende la cantante.

Orietta Berti e Luigi Di Maio (Instagram)

Orietta Berti insieme al Movimento Cinque Stelle per far decollare il partito di Beppe Grillo alle prossime elezioni. Una vicinanza formale che ha letteralmente fatto infuriare il Partito Democratico, che ha prontamente presentato un esposto contro la cantante. Scintille pre-elettorali, nulla di nuovo in questo senso. M5s punta al Governo e ha chiesto l'appoggio di figure pubbliche per allargare il proprio consenso. Detto fatto, giusto il tempo di postare un selfie sui propri profili social. Il candidato premier Luigi Di Maio ha ringraziato pubblicamente la Berti: "C'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente gli sviluppi del MoVimento 5 Stelle". Le intenzioni di voto della Berti sono state dichiarate apertamente, scatenando la rabbia degli avversari politici dei pentastellati: "In pratica secondo il Pd nessuno può esprimere pubblicamente la sua preferenza elettorale per il MoVimento 5 Stelle" la replica di Di Mario.

Giù le mani da Orietta Berti

L'appello di Luigi Di Maio è stato inequivocbile: "Giù le mani da Orietta Berti". Un invito agli elettori a stringersi attorno alla cantante, finita sotto attacco del PD, secondo il leader pentastellato: "Il Pd le chieda immediatamente scusa e la smetta di minacciare chiunque si avvicini al MoVimento 5 Stelle". Nello specifico, è stato Sergio Boccadutri, deputato del Partito Democratico e componente della Commissione Vigilanza Rai, a manifestare dissenso per la presa di posizione della Berti: "Un'artista come Orietta Berti ha espresso tranquillamente la sua intenzione di voto a favore del Movimento 5 stelle. È legale?". Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio 1, Boccadutri rilancia l'idea provocatoria di invitare un elettore per ogni altra lista in campo il prossimo 4 marzo. La polemica che vede protagonista Orietta Berti è accesa più che mai e siamo certi che si scalderà ulteriormente nel corso dei prossimi giorni.

"Voglio votare Beppe Grillo"

Orietta Berti segue il Movimento Cinque Stelle da tempo. Si era promessa di schierarsi pubblicamente a suo favore, dopo averne apprezzato le gesta in Parlamento: “Voglio dare il voto al mio amico Grillo. Le promesse vanno mantenute”. Rassicurante, ma a suo dire troppo bello, il candidato premier Luigi Di Maio, paragonato a Renzi per la sua abbrozantura: “Non è importante l’età – ha dichiarato riferendosi al vicepresidente della Camera – ma che sappia fare ciò che deve. Secondo me loro sono bravi”. Poi una stoccato al segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi. La Berti punzecchia il politico fiorentino sulla sua carnagione: "Ha un’abbronzatura bellissima. Mi ha detto che fa la lampada. E invece Di Maio è scuro così di suo, è naturale, sembra un mulatto”

