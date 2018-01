RENZI CONTRO M5S/ "Nostro avversario è l'incompetenza". Poi temporeggia sulla premiership:"Sarà uno del Pd"

Renzi contro M5s: il segretario del Pd, dal Lingotto di Torino, mette in guardia dall'incompetenza dei grillini. Attacchi a Berlusconi e centrodestra, ma sulla premiership prende tempo...

Matteo Renzi (foto da Lapresse)

Matteo Renzi parla dal Lingotto di Torino ad una platea composta soprattutto da amministratori dem ma il suo messaggio, a 50 giorni dalle elezioni, è al Paese. Il segretario del Pd, come riferisce Repubblica, usa le parole di Benedetto Croce per descrivere la situazione politica attuale:"Benedetto Croce diceva che la politica onesta è quella capace, e che l'incompetenza è tale anche se ci si pettina bene e si va bene in tv. Ecco, l'incompetenza è il nostro avversario alle prossime elezioni politiche. Ci sono 50 giorni per vincere questa sfida e il Pd si metta in campo con tutte le energie che ha senza paura". Nel mirino di Renzi finisce soprattutto il M5s. L'ex Presidente del Consiglio punge prima Chiara Appendino, la sindaca di Torino alle prese con la prima vera crisi della sua amministrazione:"Noi siamo gli amministratori che non falsificano bilanci e nelle nostre città i revisori dei conti non si dimettono". Poi se la prende con Virginia Raggi, prima cittadina di Roma nella bufera:"A me di spelacchio non interessa granché. Non importa se sia bello o brutto. Il punto è che se spelacchio costa il doppio, non è un problema di onestà, ma di incompetenza. Il punto è se funziona o no una amministrazione".

LA MELINA SULLA PREMIERSHIP

Renzi ne ha per tutti e non dimentica il centrodestra, lo schieramento che al momento viene dato in testa da tutti i sondaggi. Il segretario democratico usa l'ironia per definire la coalizione rivale:"C'è anche il centrodestra - dice - È un centrodestra che mette insieme il modello Arcore di 20 anni fa. Dove c'era Bossi in canottiera c'è Salvini con la felpa. Effeti del riscaldamento globale. Dove c'era Fini c'è Meloni, dove c'era Berlusconi c'è Berlusconi, con qualche capello in più...". Poi attacca:"Questa alleanza si presenta come alleanza della solidità ma è l'alleanza dello spread. Sono stati loro il governo dello spread". L'unico terreno su cui Renzi si mostra cauto è quello che lo riguarda più da vicino, quello della premiership. se è vero che la popolarità dell'ex sindaco di Firenze viene data in picchiata dai sondaggi, allo stesso tempo il diretto interessato è deciso a non lasciare il centro della scena. Nomi come Gentiloni, Minniti e Del Rio devono accontentarsi di questa melina:"Non importa chi andrà a Palazzo Chigi: basta che sia del Pd. Siamo una squadra".

