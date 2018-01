Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, centrodestra al 36%: sale Meloni, scende Liberi e Uguali

Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati politici ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende Grasso con LeU, Calenda al top tra ministri

13 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, centrodestra al 36% (LaPresse)

EMG ACQUA, INTENZIONI DI VOTO: CENTRODESTRA AL 36%

Nei sondaggi prodotti da Emg Acqua per il consueto spazio dedicato alle intenzioni di voto nel Tg la7 di Enrico Mentana, si arriva a tre principali esiti dopo questo tempo di vacanze invernali e soprattutto di primi giorni di campagna elettorale. Centrodestra in testa ma non sfonda al 36%, Renzi ancora in crisi ma il centrosinistra non perde troppo terreno, Movimento 5 Stelle al massimo picco di popolarità ma comunque non sopra il 30%. Nelle pieghe dei numeri del sondaggi esposto da Masia, si scopre come Forza Italia è in leggero calo al 14,8% ma viene “compensato” dalla Lega che risale di pochissimo al 13,6%. Si aggiunge Fratelli d’Italia al 5,5% e la nuova quarta gamba Noi Con l’Italia che prende il 2,2%; per quanto riguarda i grillini, il 28,2% rappresenta un punto quasi massimo, anche se in tendenza calo rispetto a fine dicembre (-0,3%). Chiudono Liberi e Uguali al 5,6% e ovviamente il centrosinistra di Pd (24,1%), Insieme (Psi-Verdi-Area Civica) al 1,5%, Più Europa Bonino (1,4%), Civica Popolare con Lorenzin all’1%.

PIEPOLI, FIDUCIA MINISTRI: CALENDA RISALE NELLO SCONTRO CON RENZI

I sondaggi politici condotti da Piepoli sulla fiducia generale nei ministri di questo Governo che va verso i suoi ultimi mesi in carica danno interessanti indicazioni anche per le “manovre” interne al centrosinistra che si appresta alle Elezioni 2018. In particolare, dietro al segretario Renzi si muovono e non poco i consensi sui personaggi e leader che potrebbero essere pedine fondamentali nelle candidature da decidere in questi giorni al Nazareno: col 45% è in testa ai sondaggi di consenso il ministro della Cultura Dario Franceschini, seguito al 44% da Minniti (Interni) e al 43% da Delrio (Trasporti). Dietro di poco al 42% Martina e Padoan (futuro da possibile premier con governo a Larghe Intese?) mentre al 37% spuntano Andrea Orlando, Roberta Pinotti e Carlo Calenda, sempre più “scalpitante” negli ultimi giorni con le posizioni assai diverse adottate dal ministro dello Sviluppo Economico nei confronti di Matteo Renzi e da molti indicato come profilo giusto per un possibile governo di Larghe Intese nel dopo Elezioni con il probabile stallo istituzionale.

