Silvio Berlusconi a Domenica Live/ Caso-Milan e i 5Stelle: ‘manifesto elettorale’ di Forza Italia in diretta

Silvio Berlusconi ospite a Domenica Live: dal caso Milan ai Cinque Stelle fino al rapporto con la Lega, il manifesto elettorale di Forza Italia in diretta tv

14 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Silvio Berlusconi oggi pomeriggio alle ore 17 sarà in diretta a Domenica Live nello studio di Barbara D’Urso per continuare il suo tour di campagna elettorale verso le Elezioni 2018 del prossimo 4 marzo: lo ha detto lui stesso in un avviso sui social preceduto dalla presentazione ufficiale del primo manifesto elettorale che vedremo nelle città a partire dai prossimi giorni. «Ecco il nostro primo manifesto per questa campagna elettorale. Nei prossimi giorni sarà visibile nelle città. Nel frattempo, aiutaci a farlo vedere anche online! Grazie per il tuo sostegno»: nel manifesto si leggono tre parole in maiuscolo, i “tre caratteri” della campagna di ritorno di Berlusconi alle Politiche. Onestà, esperienza, saggezza: con questi tre punti il leader di Forza Italia punta tutto sulla sfida contro i populismi del M5s (e in maniera minore anche contro i rivali interni della Lega) e i fallimenti del centrosinistra, come più volte ripetuto da Berlusconi in questi ultimi giorni di interventi. La leadership interna da un lato - con gli scontri su Legge Fornero, Job’s Act e candidature in Lombardia e a livello nazionale - e la sfida ai giudici dall’altro - «So per certo che Davigo è stato a Genova, a casa di Grillo, per tre volte. E so che hanno stretto l’ accordo per fare il governo, con otto magistrati come ministri» - metterà di nuovo Silvio al centro della sfida politicia-mediatica, ancora una volta e nonostante il 2018 in cui siamo.

Questo pomeriggio alle ore 17.00 sarò ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live su Canale 5. pic.twitter.com/Rm3WTmZn84 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 14 gennaio 2018

IL CASO MILAN E L’ATTACCO AI CINQUE STELLE

«Mi rivolgo a chi pensa di non votare. Sapete cosa accadrebbe a voi e alle vostre famiglie se vincessero i Cinquestelle», chiedeva Berlusconi l’altro giorno a Porta a Porta e siamo certi lo riproporrà anche oggi come spunto iniziale della sua lunga “prolusione” negli studi di Domenica Live. Da Grillo a Di Maio, l’attacco del Cav è diretto ormai con costanza contro la “Casaleggio Associati in politica” provando così a prendere il ruolo di anti-populismo a Renzi e al centrosinistra. «Non penserete che - se vincessero - lascerebbero il giocattolo a quel ragazzotto che non prenderei nemmeno come fattorino nelle mie aziende, vero? Dietro c’ è altro». L’ipotesi di D’Avigo e dei magistrati che dicevamo prima resta uno degli attacchi più spinosi messi in campo da Berlusconi, vista anche l’ira di risposta del magistrato e degli stessi grillini, pronti a querelarlo. Ma negli ultimi giorni la mente di Berlusconi deve affrontare un altro difficile “problema” legato al Milan, e non per questioni sportive: lo scoop della Stampa che ipotizza un reato di riciclaggio come ombra alla cessione ai cinesi della società rossonera ha suscitato un vero terremoto mediatico e giornalistico, anche se finora la Procura di Milano stessa ha negato qualsiasi coinvolgimento di Berlusconi in ambito giudiziario per la cessione del Milan.

Durissima la presa di posizione di Mediaset e Marina Berlusconi anticipano l’ospitata forse ripara-guai proprio negli studi “di casa” a Cologno Monzese: « L’uscita dei due quotidiani, in piena campagna elettorale, l’enorme spazio e i toni riservati ad una notizia che era già stata segnalata come falsa e che falsa è stata confermata dalla Procura della Repubblica, non lasciano dubbi sulle reali intenzioni di questa operazione. Condotta peraltro, sarà un caso?, proprio nei giorni in cui Carlo De Benedetti è sulle prime pagine per presunte vicende di insider trading.“La Stampa” e il “Secolo XIX” stamane hanno davvero scritto una pessima pagina di giornalismo. Un giornalismo che, impegnato nella sacrosanta guerra contro le fake news, non merita di vedere la propria autorevolezza mortificata da chi, in redazione, utilizza notizie false per logiche di parte. L’antiberlusconismo acceca ancora fino a questo punto».

Ecco il nostro primo manifesto per questa campagna elettorale. Nei prossimi giorni sarà visibile nelle città. Nel frattempo, aiutaci a farlo vedere anche online! Grazie per il tuo sostegno e...#BuonaDomenica #14gennaio pic.twitter.com/lypUhmx5R2 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 14 gennaio 2018

