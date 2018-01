Zingaretti-Grasso, verso l'intesa/ Regionali Lazio 2018: la Boldrini chiude del tutto al M5s, ma...

Elezioni Regionali Lazio 2018, ultime notizie. Verso accordo Zingaretti-Grasso, Partito Democratico e Liberi e Uguali correrebbero insieme. Centrodestra ancora senza candidato

14 gennaio 2018 Fabio Belli

Pietro Grasso verso accordo con Zingaretti (foto LaPresse)

Il Governatore uscente del Lazio, Nicola Zingaretti, potrebbe avere il sostegno della sinistra di Liberi e Uguali nella prossime elezioni Regionali del Lazio, che si svolgeranno in concomitanza con le politiche del 4 marzo. Nonostante Laura Boldrini sia decisamente più propensa ad escludere alleanze con il Movimento 5 Stelle a ogni livello, sembra che Grasso voglia lasciarsi le mani libere anche se è in procinto di stringere l'accordo decisivo con il Pd nel Lazio e fa sapere durante l'Intervista con Maria Latella che "su alleanze con il Movimento 5 Stelle decido io". Nella corsa alla riconferma nel Lazio, comunque, Zingaretti ha sempre lasciato aperta la porta alla nuova formazione che contiene anche diversi “fuoriusciti” del PD. Assist che il leader della nuova formazione di sinistra, Pietro Grasso, sembra aver raccolto, dichiarando di voler tenere aperta la possibilità di un’alleanza, al contrario della Lombardia in cui Liberi e Uguali correrà separatamente rispetto al candidato del PD, Giorgio Gori. “Nel Lazio la situazione, rispetto alla Lombardia, è diversa. Ho convocato anche per il Lazio un’assemblea dei delegati regionali che mi hanno dato un mandato per trattare con il presidente Zingaretti, che ricordo che è in carica, per portare avanti politiche di sinistra.” Questa la posizione di Grasso che già la prossima settimana potrebbe dunque veder concretizzarsi l’incontro con Zingaretti.

COALIZIONE DI CSX IN NETTO VANTAGGIO

D’altronde il Governatore del Lazio è saldamente in testa nei sondaggi, ma teme fortemente “l’effetto Fassino”, memore di quanto accaduto nel 2016 al momento dell’elezione del Sindaco di Torino. Fassino infatti, nettamente in vantaggio, si è ritrovato beffato da Chiara Appendino del Movimento Cinque Stelle. C’è però da sottolineare come per le elezioni Regionali la votazione si chiuderà al primo turno. Non è previsto ballottaggio e dunque, con una coalizione di centrosinistra che preveda anche il sostegno di Liberi e Uguali, Zingaretti manterrebbe sette punti di vantaggio, secondo gli ultimi sondaggi, sulla candidata del Movimento Cinque Stelle, Roberta Lombardi. Se il candidato del centrodestra (che non ha ancora ufficializzato nulla) fosse Maurizio Gasparri, si assesterebbe al 22%, più il 10% del Sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che pur presentandosi come candidatura civica di centrodestra, raccoglierebbe anche qualche voto di altri schieramenti grazie alla sua popolarità.

© Riproduzione Riservata.