SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018, Berlusconi-Salvini ‘boom’: centrodestra al 39%, Renzi ancora ko

Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda

15 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Silvio Berlusconi e centrodestra top (LaPresse)

EMG, CENTRODESTRA AL 39%: RENZI PERDE IL 2%

Nelle analisi di voto studiate dai sondaggi Tecnè, sul fronte del maggioritario la sfida tra le tre principali coalizioni è alquanto netta e stabilita: in testa il centrodestra e non di poco, poi il Movimento 5 Stelle e il centrosinistra che riesce a rimanere incollato ai grillini pure perdendo il 2% in solo un mese. Guardando i numeri si scopre che rispetto a fine 2017, Lega-Forza Italia-FdI guadagnano ancora e vanno al 39,2% su scala nazionale, mentre i grillini guadagnano il 2% e volano al 28,1%, ancora però troppo lontani da Salvini & Berlusconi. Chiude Renzi che con Pd, Udc e “Insieme” resta sul 25% e si allontana da sogni di possibili recuperi, almeno stando alle intenzioni di voto fino a questi primi giorni del 2018. Per Liberi e Uguali con Pietro Grasso, da ultimo, si vede già una netta flessione, 6,7% rispetto al 7,8% di un mese fa, complice probabilmente le proposte sulle tasse tolte all’Università e gli attriti col Pd in Lazio e Lombardia per le Regionali.

WINPOLL, REGIONALI LAZIO: IN TESTA NICOLA ZINGARETTI

Non solo Lombardia e non solo Elezioni Politiche nazionali nel futuro del 4 marzo 2018: la Regione Lazio è chiamata a rinnovare il Consiglio Regionale e ovviamente anche il suo Governatore e al momento, secondo i sondaggi distribuiti da Winpoll Scenari Politici sarebbe ancora in vantaggio il ricandidato Nicola Zingaretti sostenuto dal Pd e forse anche da Liberi e Uguali (ma Grasso, come per la Lombardia, deve ancora decidere se fare l’apparentamento con Renzi oppure no). In termini numerici, la sfida per un Zingaretti 2.0 vede un 37,6% di consensi, un buon margine di vantaggio su Roberta Lombardi (la nemica storica di Virginia Raggi, ndr) del Movimento 5 Stelle con il 29,3%. Il centrodestra si conferma non in ottima salute nel Lazio con il 21,5% del candidato possibile ma ancora non confermato Maurizio Gasparri, che assomma i voti di Forza Italia, Lega Nord e della capofila in questa regione Fratelli d’Italia.

