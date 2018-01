MOSCOVICI CONTRO DI MAIO/ L'Ue boccia il M5s:"Sfondare il tetto del 3%? Controsenso assoluto"

Moscovici contro Di Maio: il commissario Ue agli Affari economici ha bollato come "controsenso assoluto" la proposta del M5s di sfondare il tetto del 3%. Bordate anche contro Attilio Fontana

Clamorosa bocciatura per Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche. Pierre Moscovici, vicepresidente della Commissione europea e commissario Ue agli Affari economici, ha parlato di "controsenso assoluto" in merito alla proposta dei pentastellati di sfondare il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil per far ripartire l'economia italiana. Queste le parole di Moscovici in conferenza stampa a Parigi, riportate da Il Corriere della Sera:"Sul piano economico questa riflessione non è pertinente: il tetto del 3% ha un senso molto preciso, quello di evitare che il debito non slitti ulteriormente. Ridurre il deficit - ha martellato il responsabile Ue - significa combattere il debito e combattere il debito significa rilanciare la crescita". Moscovici, incalzato dai giornalisti, sulla situazione economica italiana ha detto:"L’Italia è come un gatto: cade sempre in piedi. Oggi la situazione economica sta migliorando, ci sono capacità creative, con un tessuto di pmi estremamente potente che esporta e che alcuni potrebbero anche invidiarle...".

LE BORDATE CONTRO ATTILIO FONTANA

Non solo Luigi Di Maio è finito nel mirino del vicepresidente della Commissione europea, Pierre Moscovici. Una bordata niente male è stata riservata anche ad Attilio Fontana, da qualche giorno a questa parte candidato governatore della Regione Lombardia per il centrodestra dopo la rinuncia di Roberto Maroni. Le parole dell'ex sindaco di Varese, finito nel mirino per le frasi sulla razza bianca pronunciate a Radio Padania, sono state considerate "scandalose" da Moscovici. In conferenza stampa a Parigi, il commissario Ue agli affari economici ha aggiunto che "i partiti illiberali, razzisti, estremisti, vanno combattuti sul terreno politico. Siamo delle democrazie, bisogna lasciare i popoli votare. Anche se sono parole ovviamente scandalose". La Lega, attraverso il suo leader Matteo Salvini, deciderà di rispondere a questo attacco da parte dell'establishment Ue?

