DIREZIONE PD/ Diretta, niente streaming video: programma, candidature, donne in lista e alleanze

17 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Direzione Pd - Matteo Renzi (Foto: LaPresse)

Sono tanti i nodi da sciogliere nella Direzione Pd in programma oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle 18. All'ordine del giorno ci sono tante questioni pre-elettorali, in primis programma e regolamento per le candidature. Bisognerà affrontare però il tema della liste +Europa di Emma Bonino, Civica e Popolare di Beatrice Lorenzin, Insieme, oltre al posizionamento dei ministri tra i collegi proporzionali e uninominali. L'argomento più urgente, come riportato dal Sole 24 Ore, è quello relativo al documento con i principali punti programmatici: ogni partito deve depositare il suo entro domenica. Il Pd dunque oggi discuterà i contenuti con il segretario, Matteo Renzi. Per quanto riguarda invece il fronte economico, si discuterà del pacchetto di sgravi fiscali per le famiglie con figli. La misura, che vale 9 miliardi di euro, rientra nel documento dei 100 punti. L'altro dossier caldo è quello delle candidature, ma ci sono anche altri problemi sul tavolo. In ogni caso non sarà possibile seguire in diretta streaming video l'evento, perché non è disponibile.

DIREZIONE PD, DIRETTA: I NODI DA SCOGLIERE

A Largo del Nazareno si sta riflettendo sulla possibilità di tenere alcuni ministri al riparo dalla corsa nel collegio uninominale, come Marco Minniti, Pier Carlo Padoan e Maria Elena Boschi, oltre allo stesso premier Paolo Gentiloni. Nel loro caso si potrebbe scegliere la sola corsa nel proporzionale. Altri ministri - come Pinotti, Madia, Orlando, Franceschini e Delrio - sono invece orientati per schierarsi nell'uninominale. Ma tutti potranno contare sul “paracadute” proporzionale. La questione più spinosa da affrontare nella Direzione Pd è quella dei posti da riservare alle liste della coalizione. Queste sono ore di trattative febbrili con +Europa di Emma Bonino e con Civica e popolare di Beatrice Lorenzin. Queste due formazioni chiedono più spazio di quello che il Pd vorrebbe concedere, ma comunque l'intesa resta vicina. Per quanto riguarda la lista Insieme, invece, sta meditando la fusione con +Europa. Nonostante Matteo Renzi voglia restar lontano dal tema delle alleanze e dei posti in lista, sarà difficile per il segretario aggirare questo scoglio. Ce n'è poi un altro: almeno il 40% dei capolista nei listini e dei candidati nei collegi devono essere donne. Nel Pd, come riportato da La Stampa, è rimasto il pallino del 50% e c'è chi ipotizza di presentare un ordine del giorno al riguardo in vista della Direzione nazionale di oggi.

