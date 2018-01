Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, leader centrodestra: Berlusconi più di ‘credibile’ di Salvini

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: leader centrodestra, Berlusconi più credibile di Salvini e Meloni. E sui ministri..

17 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, leader & Centrodestra (LaPresse)

FERRARI NASI, LEADER CENTRODESTRA: BERLUSCONI IL PIÙ CREDIBILE

Nei sondaggi prodotti dall’analisi di Ferrari Nasi sui principali leader del centrodestra, si prova ad indagare tra le maglie della coalizione che presumibilmente prenderà più voti alle prossime elezioni. E nello specifico, i sondaggi esposti provano a verificare tra gli elettori intervistati, quale leader tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sia il più credibile, tenendo conto di promesse elettorale, esperienza politica pregressa e “impressione” personale dettata dal singolo elettore coinvolto nel sondaggio. Ebbene, per Berlusconi la palma della vittoria va con il 42% delle scelte, segue Salvini al 35% e Meloni al terzo posto come “persona credibile” (al 23%) all’interno della campagna elettorale appena iniziata. L’elettorato del centrodestra si evolverà nei prossimi mesi e di certo i valori potranno cambiare, ma di certo per ora resta un buon risultato per chi si ritiene il vero “federatore” e centro della coalizione: il vertice di Arcore, da questo punto di vista, è già un successo.

IXÈ, FIDUCIA LEADER: TRA GENTILONI E RENZI UN +10%

I sondaggi politici come sempre aiutano i partiti (o li sviano, a seconda dei casi) in campagna elettorale, anche orientandosi nelle varie scelte di marketing politico e di comunicazione dei giorni caldissimi prima delle Elezioni. Ebbene, guardando i sondaggi prodotti da Ixè per la fiducia dei principali leader italiani il Partito Democratico un ragionamento pare davvero stia effettuandolo: Gentiloni continua ad essere il leader più apprezzato in tutta Italia, nonostante sia al potere come premier ormai da più di un anno. Renzi “paga” un 10% dall’attuale presidente del Consiglio e starebbe meditando, come già detto in alcune interviste, di non essere lui l’automatico candidato premier in una eventuale vittoria del centrosinistra, bensì proprio Gentiloni o Minniti, insomma leader che godono di consenso maggiore rispetto al segretario dem. I numeri sono chiari: Gentiloni al 35%, Renzi al 25% con Luigi Di Maio che lo batte con il 27%. Berlusconi, Grasso e Meloni fanno esattamente come il segretario, appena un gradino sotto il 26% di Matteo Salvini. Indietro invece Beppe Grillo al 21%, Giuliano Pisapia al 19% e Pier Luigi Bersani ancora al 19%: insomma, per il centrosinistra è tempo di decisioni anche in termini di leadership per un eventuale nuovo governo da guidare.

