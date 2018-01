“Andreotti approverebbe questa Lega”/ Bongiorno fa infuriare Maroni: “Io e Bossi lo combattevamo”

“Andreotti approverebbe questa Lega”, così Giulia Bongiorno fa infuriare Roberto Maroni: “Io e Bossi lo combattevamo”. Le ultime notizie sul dibattito all'interno del Carroccio

19 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Bongiorno fa infuriare Maroni (Foto: LaPresse)

Quella di Giulia Bongiorno è senza dubbio una candidatura di peso della Lega, ma anche sorprendente. Non mancano le tensioni all'interno del Carroccio, alimentate dalle dichiarazioni di Roberto Maroni su Twitter. «È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti», ha scritto su Twitter il governatore della Lombardia in riferimento ad un'affermazione dell'illustre avvocato. «Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti», aveva dichiarato, suscitando non poche reazioni. Ha fatto discutere anche il modo in cui abbia circostanziato la sua scelta, dettata dalla constatazione che su temi come sicurezza e migranti la Lega ora è la vera destra. «Le regole sono un valore e voglio impegnarmi con chi pensa che servano a garantire maggiore libertà e sicurezza. Si dimentica che regole e sanzioni adeguate sono un deterrente per i reati». E così si arriva al riferimento ad Andreotti: «Questa Lega nazionale e concreta l'avrebbe approvata anche Andreotti. Quella che si preoccupava solo del Nord no».

DA BONGIORNO A ELEZIONI LOMBARDIA: TENSIONI NELLA LEGA

Non è la prima volta che Roberto Maroni esprime pubblicamente il suo dissenso nei riguardi della Lega a livello nazionale, quella voluta da Matteo Salvini. La settimana scorsa, ad esempio, la scenetta si è ripetuta per l'ufficializzazione del candidato del Carroccio alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore uscente, che aveva rinunciato a ricandidarsi, era stato escluso da Matteo Salvini da qualsiasi eventuale incarico di governo, quindi Maroni aveva contrattaccato sulle pagine de Il Foglio: «Io sono una persona leale. Sosterrò il segretario del mio partito. Lo sosterrò come candidato premier. Ma da leninista, non posso sopportare di essere trattato con metodi stalinisti». In quelle colonne Maroni aveva ammesso la sua «incompatibilità culturale» con Salvini e si era detto deluso dall'atteggiamento di tanti compagni di fronte alla sua decisione di fare un passo indietro, quello che ha fatto saltare il tappo delle tensioni nella Lega, aprendo un dibattito che però riguarda tutto il centrodestra.

