Beppe Grillo & Di Maio, nuovo simbolo M5s/ “Siamo nella fase adulta”: programma Elezioni e ‘Blog delle Stelle’

Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano il nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio: "siamo nella fase adulta del Movimento". Programma, liste e nuovo "Blog delle Stelle"

19 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Nuovo simbolo M5s: Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio

La nuova fase ha inizio ufficialmente: il Movimento 5 Stelle cambia nome, cambia logo, cambia simbolo e almeno a livello formale cambia “gestione”. Ieri sera è stato presentato al Viminale il nuovo simbolo dei Cinque Stelle per le prossime Elezioni 2018, presenti Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio: «Siamo nella fase adulta del Movimento, guardateli quanto sono belli», racconta il fondatore e “garante” ai cronisti assiepati fuori dal Ministero dell’Interno per vedere all’opera di nuovo lo strano triumvirato pronto a prendere lo scettro del potere per i prossimi 5 anni. «Sarà il simbolo della prima forza politica. Le percentuali? Non lo so». A chi ha chiesto a Grillo se preferisce un governo tecnico o politico risponde, “l’elevato” ha risposto «Dietro ogni politico ci sono sempre i tecnici, c’è sempre uno staff tecnico». La fila in Viminale, l’incontro con i leghisti Calderoli e compagnia - «Loro non sono come noi, per favore eh?, sussurra il Beppe nazionale» - e poi l’incoronazione di Casaleggio “acchiappa-voti”, «Guardi in camera Casaleggio, sguardo magnetico che prendiamo due milioni di voti in più».

DI MAIO: “PRONTI AL GOVERNO”

Ma è soprattutto la nuovo divisione dei blog, annunciata durante il controdiscorso di fine anno, che prepara la “linea Di Maio” sempre più separata dal garante Grillo e con Casaleggio vero arbitro della “partita” gestendo sia Rousseau che il nuovo “Blog delle Stelle”. Addirittura nel simbolo presentato per le prossime Elezioni 2018, sotto la dicitura Movimento 5 Stelle si trova non più il nome di Grillo ma appunto “Il Blog delle Stelle”. Questioni formali? Non solo, Beppe è deciso sempre più ad occuparsi più dei suoi spettacoli che non della gestione centrale del Movimento, al netto delle critiche forti ricevute dalla base dei MeetUp che non accettano la nuova linea “giovane” dei pentastellati. «Oggi abbiamo presentato assieme a Beppe Grillo e Davide Casaleggio il simbolo con cui il MoVimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Siamo la prima forza politica del Paese e siamo pronti ad affrontare questo ultimo mese e mezzo di campagna elettorale. Questo weekend siete invitati tutti a Pescara per partecipare al Villaggio Rousseau dove domenica presenteremo le liste del MoVimento 5 Stelle per i collegi plurinominali. Mentre i partiti li decidono a tavolino noi abbiamo scelto i candidati con libere parlamentarie online a cui hanno partecipato migliaia di iscritti. Continuate a starci vicino e a sostenere la campagna elettorale con una donazione: DONA ORA! Il #Rally continua! Forza!», scrive Di Maio nel primo post della nuova “era” con due blog distinti.

© Riproduzione Riservata.