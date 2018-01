Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top, male il centrodestra

19 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Luigi Di Maio e Matteo Renzi (LaPresse)

EUROMEDIA, IL VOTO DEI GIOVANI: BENE M5S E RENZI, CENTRODESTRA KO

Nei sondaggi politici espressi da Euromedia Research viene valutato e stimato anche il voto dei più giovani, la fascia che va dai 18 ai 24 anni: in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, i giovanissimi hanno dato la loro intenzione di voto e di sorprese, va detto, ve ne sono parecchie. Innanzitutto il centrodestra non vincerebbe, per nulla: Forza Italia al 14,3%, Lega Nord all’11,3%, Fratelli d’Italia al 3%, con inoltre la quarta gamba di Noi Con L’Italia che non sfonda oltre lo 0,8%: in tutto fa 30% secco, al di sotto del solo Movimento 5 Stelle che raccoglie tra i giovani il cosiddetto “voto di protesta” arrivando fino al 34% dei consensi. Bene anche il centrosinistra, soprattutto il Pd di Renzi che in crisi con le età più avanzate, con i giovani si attesta sul 27%, cui va aggiunto i piccoli voti degli altri partiti, Civica Popolare, Lista Bonino, Insieme e Svp per un complessivo 30,5%. Liberi e Uguali con Grasso resta sulla stessa media nazionale “classica”, attorno al 5% mentre Casapound non sfonda e si ferma allo 0,5% tra i giovanissimi.

FERRATI NASI: “PERICOLO FASCISMO” È PERICOLO DEMOCRAZIA?

L’analisi dei sondaggi di Ferrari Nasi conduce le domande agli intervistati verso le prossime Elezioni 2018 su un tema spinoso e molto dibattuto in questa campagna elettorale: è stato infatti chiesto nell’analisi di voto proposta se la frase «Per via degli estremisti di destra, in Italia, c'è un reale pericolo per la democrazia» riscuotesse accordo, disaccordo o completa indifferenza. Ebbene, il 14% degli intervistati ha detto che la presenza dei vari CasaPound, Forza Nuova, centri sociali (eccetera) rappresenta un vero pericolo per la democrazia in Italia (e che quindi staranno anche attenti a questo punto nella loro scelta di voto). Il 21% si è detto “abbastanza” preoccupato, mentre il 25% ritiene poco significativo come pericolo attuale; da ultimo, il 33% degli intervistati non crede che il livello attuale di violenza degli estremisti di destra rappresenti un pericolo così “alto” per la democrazia.

