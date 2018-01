Sondaggi Politici/ Elezioni 2018: Di Maio ‘boom’ col 29%, Lega in calo, Grasso supera Meloni

DEMOPOLIS, LE INTENZIONI DI VOTO: SALVINI IN CALO, LEU SUPERA FDI

Silvio Berlusconi aumenta consensi più di Matteo Salvini e il Partito Democratico non vive certo il suo miglior periodo elettorale: i sondaggi tenuti da Demopolis verso le Elezioni del 4 marzo prossimo danno questi principali “esiti”, oltre al confermato primo posto tra le liste singole per il Movimento 5 Stelle. Il 29,2% ad oggi voterebbe i Cinque Stelle alle urne, un consenso che cresce nonostante gaffe e “scivoloni” su varie tematiche (dai vaccini fino alla gestione del Comune di Roma). Dietro invece Renzi perde ancora e si ritrova al 23,5%: meglio Forza Italia della Lega (15,6% contro il 13,8% di un Salvini in calo). Per quanto riguarda i piccoli partiti, ancora non sfondano gli ex Pd di Liberi e Uguali (Mdp, Sinistra Italiana e Possibile) con il 6,5%, comunque davanti a Fratelli d’Italia con il 5% e le altre piccole liste dei due opposti schieramenti. Coalizione di Centrosinistra (Civica Popolare, +Europa, Insieme, SVP) raccoglie il 3,5% mentre le altre liste di Centrodestra (Noi con l'Italia, UDC) prenderebbero l’1,9% su scala nazionale.

WINPOLL, REGIONALI LAZIO: IN TESTA NICOLA ZINGARETTI

Non solo Lombardia e non solo Elezioni Politiche nazionali nel futuro del 4 marzo 2018: la Regione Lazio è chiamata a rinnovare il Consiglio Regionale e ovviamente anche il suo Governatore e al momento, secondo i sondaggi distribuiti da Winpoll Scenari Politici sarebbe ancora in vantaggio il ricandidato Nicola Zingaretti sostenuto dal Pd e forse anche da Liberi e Uguali (ma Grasso, come per la Lombardia, deve ancora decidere se fare l’apparentamento con Renzi oppure no). In termini numerici, la sfida per un Zingaretti 2.0 vede un 37,6% di consensi, un buon margine di vantaggio su Roberta Lombardi (la nemica storica di Virginia Raggi, ndr) del Movimento 5 Stelle con il 29,3%. Il centrodestra si conferma non in ottima salute nel Lazio con il 21,5% del candidato possibile ma ancora non confermato Maurizio Gasparri, che assomma i voti di Forza Italia, Lega Nord e della capofila in questa regione Fratelli d’Italia.

