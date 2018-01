Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, Regione Lombardia: Maroni batte Gori, M5s al 20%

Sondaggi elettorali politici, Elezioni 2018 e ultime notizie: intenzioni di voto, Regione Lombardia con Maroni davanti a Gori e al candidato M5s, tutte le analisi verso il voto

02 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Roberto Maroni (LaPresse)

IPSOS, ELEZIONI LOMBARDIA: MARONI BATTE GORI, MA DI POCO

Il 2018 sarà l’anno delle elezioni, quelle importanti: i sondaggi iniziano a già a preparare le analisi e le intenzioni di voto, visto che tra Politiche Nazionali, Lombardia e Lazio le urne nei prossimi mesi saranno caldissime e con esiti per nulla già scritti. In un sondaggio apparso a Capodanno sul Corriere della Sera, redatto da Ipsos, si può osservare la situazione al momento per quanto riguarda il nuovo presidente della Regione Lombardia: centrodestra contro centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle al momento senza speranza di vittoria finale. Giorgio Gori, renziano e attuale sindaco di Bergamo, si candida per il Pd e al momento otterrebbe il 37% dei consensi al primo turno, mentre Roberto Maroni per il suo secondo mandato a Palazzo Lombardia avrebbe ad oggi il 43% dei consensi su base regionale, sostenuto da Lega, Forza Italia e vari agglomerati del centrodestra. Per Dario Violi, candidato per il Movimento 5 Stelle, al momento il 20% lo esclude dalla lotta per il primo posto. Tanti ancora gli incerti (12%) e gli astenuti, al 25% fino a questo momento.

TECNÈ, BANCA ETRURIA: SOLO IL PD DIFENDE LA BOSCHI

Il 65% degli italiani intervistati è convinto che le note vicende di Banca Etruria che hanno coinvolto l’allora Ministro per le Riforme Maria Elena Boschi hanno dimostrato la cattiva ingerenza della politica finanche al conflitto di interessi. I sondaggi di Tecnè sul caso banche dimostrano perciò che in sede elettorale il Pd renziano potrebbe avere non pochi problemi nel gestire il “nodo-Boschi” con i suoi interventi volti a verificare la possibilità di un’acquisizione di altri gruppi di credito italiano per la banca all’epoca con il padre nel CdA. I sondaggi valutano l’espressione generale (il 13,4% invece è convinto che non vi sia nulla di male in quello che ha fatto la Boschi) ma anche a livello dei tre maggiori blocchi politici di questo Paese: il 21% degli elettori Pd è convinto che vi sia ingerenza, il 76,4% invece le “perdona” l’intervento. Ma solo i dem la difendono, mentre i grillini al 94,6% sono convinti del suo conflitto d’interessi, e il centrodestra non è da meglio: attaccata il braccio destro di Renzi dal 92,2% degli intervistati di Fi-Lega-FdI, “difesa” solo dal 2,4% di loro.

© Riproduzione Riservata.