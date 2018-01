Paolo Gentiloni, “Mi candido nel collegio Roma 1” / Elezioni 2018, coalizione a 4: “trappola” per il premier?

20 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Paolo Gentiloni: “Mi candido a Roma”

Paolo Gentiloni si candiderà nel collegio uninominale Roma 1 alle prossime elezioni politiche. Lo ha annunciato il premier con un post su Facebook nel quale conferma che la colazione del centrosinistra sarà “a quattro”: insieme al Pd ci saranno i Civici Popolari di Beatrice Lorenzin, Insieme (Verdi+Socialisti) e la lista +Europa di Emma Bonino. «Ho deciso di candidarmi nel Collegio uninominale di Roma 1 alla Camera dei Deputati, accettando la proposta del mio partito», ha scritto Gentiloni, dicendosi fiducioso in merito all'esito della consultazione elettorale. «Il Pd e la coalizione di centrosinistra hanno le carte in regola per vincere entrambe le sfide di questa legge elettorale, basandosi sui risultati dei Governi a guida Pd e sull’ambizione del nostro programma». Il premier ha scelto dunque il collegio del centro storico, che comprende alcuni quartieri a nord-ovest, zona Trionfale. «Mi candido al centro di Roma, in una delle aree più belle e amate del mondo», ha spiegato Gentiloni, consapevole che si tratta di un seggio non sicuro per il Pd. «Di sicuro però è la parte della città in cui abito da una vita e dove (momentaneamente) lavoro. Rappresentarla in Parlamento sarebbe una responsabilità e un onore».

ELEZIONI, GENTILONI SI CANDIDA A ROMA: UNA TRAPPOLA?

Paolo Gentiloni è consapevole che la sua campagna elettorale è «particolare». Sarà in campo per far vincere il suo partito, ma senza sottrarsi agli impegni istituzionali, «che restano fondamentali anche in queste settimane e che è mio dovere assolvere. Conto sulla comprensione degli elettori per il fatto che non mi sarà possibile essere presente ovunque e in tutte le occasioni». Nel suo intervento il premier ha parlato anche della nuova legge elettorale, che prevede una doppia competizione, tra i singoli partiti e pure tra le coalizioni. In merito, invece, al programma ha spiegato: «Lavoro, Europa, inclusione sociale, sicurezza, ambiente, diritti: l'elettore democratico e progressista e in generale quanti scommettono sul buon governo hanno una proposta credibile su cui puntare». Per qualcuno la candidatura di Paolo Gentiloni nel collegio uninominale Roma 1 è una trappola più che una garanzia: come riportato da Il Giornale, dovrà combattere una delle più difficili battaglie elettorali, la sfida diretta con i concorrenti. E potrebbe diventare bersagli del malcontento. Sull'avversario più forte potrebbero convergere i voti di chi vuole esprimere il suo no al governo in carica e forse anche a Matteo Renzi. Dal Quirinale erano giunti inviti a non esporre troppo il premier per non farlo arrivare indebolito alla prossima legislatura.

