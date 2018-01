ALESSANDRO DI BATTISTA A DOMENICA LIVE/ Video con Sahra e figlio Andrea: “convinco berlusconiani a votare M5s”

Alessandro Di Battista a Domenica Live: video con la compagna Sahra e il figlio Andrea, "così convinco i berlusconiani a votare M5s. Non siamo trogloditi con la clava". Intervista in diretta

21 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Alessandro Di Battista e famiglia

Non si candida eppure anche per queste Elezioni 2018 Alessandro Di Battista è uno dei volti centrali del Movimento 5 Stelle: oggi addirittura accade l’impensabile solo qualche anno fa, con il buon “Dibba” che sarà ospite per una Barbara D’Urso intervista a Domenica Live. Lui e Di Maio fino a qualche anno fa, su stretta direttiva di Beppe Grillo, sfuggivano la tv e specialmente le “tradizionali” trasmissioni popolari di Mediaset perché “dovevano imparare a non rimanere inglobati dal piccolo schermo”. Ecco, il tempo è cambiato e per conquistare ancora più voti, ora il leader “carismatico” dei grillini si presenta nella tana del nemico Berlusconi che solo una settimana fa accusava, proprio di fronte alla D’Urso, i grillini di essere «incapaci, senza lavoro e pericolosi come una setta». Con un video lanciato su Instagram poche ora fa, si vede Alessandro Di Battista con la compagna Sahra e il piccolo figlio Andrea da poco nato: «Siamo sul treno, stiamo andando a Milano. Oggi sono ospite della Barbara D'Urso, speriamo di convincere qualche berlusconiano. Spero di portare la nostra voce, speriamo! Siamo forti!».

IL TOUR “PROVOCATORIO” DI DIBBA

Di Battista presenterà i punti principali del programma M5s, nel giorno in cui al Villaggio Rousseau di Pescara il capo politico Luigi Di Maio e Davide Casaleggio diranno i nomi dei candidati alle prossime politiche del 4 marzo. Ma sopratutto parlerà per la prima volta davanti alla D’Urso che spazierà negli argomenti fino, sicuramente, a toccare la sua toccante esperienza da novello papà raccontata nel bel libro scritto negli ultimi mesi. Nel video si vede a fianco di Sahra e figlioletto ma non è detto che anche loro ci saranno in studio per intervenire durante l’intervista. Ieri durante un incontro a sostegno di Roberta Lombardi per le Regionali del Lazio, lo stesso Dibba ha spiegato ancora meglio il suo intervento di oggi a Domenica Live: «Prima non andavamo in televisione perché dovevamo studiare, ora l'abbiamo fatto e siamo dovunque. Domenica andrò da Barbara D'urso, ci devo andare perché pensano che siamo trogloditi con la clava». Che del resto il tour elettorale di Di Battista fosse alquanto “provocatorio” già lo si era capito guardando i luoghi dove parlerà il giovane “trascinatore” di fole grilline: «Io il primo febbraio parto in tour, farò un comizio ad Arcore, uno a Rignano sull'Arno e uno a Laterina, l'ultimo che farò. L'obiettivo, da non candidato è fare arrivare il più possibile consensi al M5S». Insomma in casa di Berlusconi, di Renzi e della ex ministro Maria Elena Boschi. Non si candiderà in Parlamento, come ha più volte ripetuto, ma il suo impegno nel Movimento resta in primissima fila.

